Яница и Мути са най-новата светска двойка?

На хоризонта се появи нова светска двойка. След месеци на емоции и срещи култовите риалити участници Яница от „Хеле китчън“' и Мути от „Биг брадър“ официално се събраха. Историята им започна като приятелство по време на кастинг за сърцето на Яни, където се бореха петима кандидати. Да си избере мъж й помагаше нейната сестра - Грозденка от „Островът на 100-те гривни“.

Мути бе кандидат номер 2 и симпатиите между него и Яница бяха очевидни от самото начало. Яница разказва за първия си контакт с мюсюлманина: „Когато Мути дойде, на мен ми беше като гръм от ясно небе. В него по-скоро виждах приятел, отколкото потенциал за нещо повече. Визуално много го харесвах, но не очаквах, че ще избера него.“ След рождения ден на Мути, на който двамата се целуват за първи път, винаги усмихнатата Яница признава: „Той се целува уникално! Чувствах нещо различно - след двегодишна пауза без близост, това беше невероятно.

„Хареса ми много . Техните различия, включително религиозни възгледи, понякога създават предизвикателства, но Яни е откровена за това: . „Не знам утре дали ще се скараме заради религията или нещо друго, той може да ме изнерви или да направи грешка, но на този етап всичко ме бута към него“. И продължава:

„Като вярваща християнка винаги съм смятала, че с моя партньор ще изповядваме една и съща религия, но сърцето ме заведе при Мути“. Грозденка първоначално не одобрява избора на сестра си, но въпреки това я разбира:

„Подкрепям Яница, защото ако тя е щастлива с Мути съм тройно по-радостна. Надявам се само той да изпитва същото, което и тя към него“.

Двамата изграждат близост и доверие и дори прекарват Свети Валентин заедно, макар че кастингът за любовта на забавната готвачка все още не бе приключил.

Яница е наясно с реалността на връзката: „Нищо не е сигурно. Може утре да се случи нещо, да се разделим заради желания, виждания за живота или различия, но в момента съм готова да се спусна с пълно сърце в тези отношения“.

Образът на Мути обаче е противоречив. По време на участието си в „Биг брадър“ , той се обяви като строг противник на хомосексуалността и дори се опита да „превъзпита“ съквартиранта си Цецо, за когото любовта няма пол, а душа. Неочаквано обаче турчинът призна, че е получавал неприлични предложения от мъже и е бил на прага да използва известни контакти за музикална кариера. За щастие отказал и намерил упование в Аллах. След напускането си стана ясно, че Мути е водил чатове както мъже, така и с драг кралицата Елза Парини.

За слуховете около Мути и скандалното му минало Яница споделя: „Преди да бъдем заедно, бях напълно сигурна, че това, което се говори за него, е вярно. Сега не вярвам - виждам го от една мъжка и стойностна страна, различна от това, което се го0вори пред камерите“.