Дъщерите на Наско Сираков и Илиана Раева блокирани в Дубай (СНИМКИ)

Дъщерите на Наско Сираков и Илиана Раева - Славея и Виолета, са сред блокираните в Дубай българи, пише "България Днес".

Двете заедно със семействата им са в емирството от миналата седмица. Заминали там за планувана ваканция. Славея е с дъщеря си Амали, а Виолета със съпруга си Георги Коруджиев и двете им момичета.

В началото почивката им се движела по план. Компанията качи немалко снимки от престоя им в Дубай. Направи и традиционно сафари в пустинята. Там дори наследничките на Наско и Илиана се премениха в местни облекла, а Коруджиев влезе в ролята на местен шейх.

Виолета и Георги по време на пустинното сафари

"Можете да напуснете Дубай, но Дубай никога няма да ви напусне", обяви Славея.

За лош късмет, работата напускането се обърка доста сериозно след американските удари по Иран миналата събота. Оттогава Сиракови прекарват времето си в хотела и очакват да разберат кога ще могат да се приберат в България. Засега няма информация кога ще се случи това.

Докато чакат заклещени от войната, зетят на спортните легенди отпразнува рождения си ден в размирната ситуация. Бившият футболист, който в момента е скаут в "Левски", навърши 38 години.

Коруджиев празнува рождения си ден в басейна

"Честит рожден ден, моя любов! В Дубай, в разгара на конфликт, но докато сме двамата заедно, всичко е на мястото си! Обичам те, мое слънце!", написа Виолета на мъжа си в социалните мрежи.

Славея е в Дубай с дъщеричката си

Самият Коруджиев не изглежда притеснен от ситуацията, в която са се оказали със семейството му. На празника си той позира в басейна на хотела с една от дъщеричките си.

Славея на терасата на хотела