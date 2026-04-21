24 ЧАСА БЕЗ СЪН! Ергенката Анна-Мария на ръба: драми с баби, дядовци и сринати нерви!

В изборната секция помогнахме на баба без очила и на дядо с увреден слух да дадат своя глас, разказа Анна-Мария

От битка за сърцето в "Ергенът" до 24-часов изборен маратон - Анна-Мария Граченова пое отговорност като председател на секционна избирателна секция (СИК) в Банско.

Позната на зрителите от миналия сезон, където се бореше за сърцето на Мартин Елвиса, брюнетката влезе в съвсем различна роля - тази на човек, който стои в основата на изборния процес. Професионалният й ангажимент към родината започва в 6 сутринта в неделя и приключва едва в понеделник.

"Целият изборен ден за мен продължи 24 часа, след като приключихме с броенето и протоколите, чакахме всички комисии и заминахме към РИК (Районна избирателна комисия) - Благоевград. Там стоях до 4,30 ч. сутринта, след което се прибрах обратно в София за началото на работната седмица", разказа пред "България Днес" ергенката.

Ергенката за пета поредна година е част от изборния процес

Ролята на председател на СИК включва организация на целия процес - от отварянето на секцията до предаването на резултатите. Освен административната тежест идват и десетки малки, но важни ситуации.

"Имахме една баба, която си беше забравила очилата и не виждаше - трябваше да й дадем очила от комисията. Един дядо с увреден слух настоя да гласува на машина - отне ни повече време, но в крайна сметка успя и беше много доволен", споделя Граченова.

Опитът й също се оказва ключов - хубавицата участва в изборния процес от близо пет години и дори помага на други комисии: "В съседни секции имаха проблеми с машините и идваха да ме питат какво да правят".

Анна-Мария не се поколеба да изкритикува някои негласуващи инфлуенсъри

Но най-силната й позиция остава насочена към хората, които отказват да гласуват. Отговорът й е директен и без компромиси:

"Ами то и пиенето на вода сигурно няма смисъл за тях. Разочароват ме, особено младите жени. Толкова поколения преди нас са се борили да бъдат чути, а ние захвърляме това право с лека ръка. Ако гласуването нямаше смисъл, нямаше да има купувачи на гласове. Защо му е на някой да купува нещо без стойност?".

Анна-Мария не спестява и личния си пример - пътуване от 200 км, пропусна съботна вечер и над денонощие ангажираност, за да може изборният процес да се случи нормално.

"И после някой ще ми каже "не ми се чака на опашка"... Да, добре", казва Граченова с ирония.

Думите й идват на фона на все по-честите апели в социалните мрежи за по-висока избирателна активност - апели, които според нея невинаги са искрени. "Кефят ме псевдоинфлуенсьри, които ви приканват да гласувате, а самите те не гласуват. Май и аз ще чистя листата с хора, които следвам", категорична е ергенката под своя публикация в социалните мрежи.

Пусна се и в "Трейтърс"

След участието си в "Ергенът 4" Анна-Мария бързо показа, че телевизионното й присъствие не е случайно. В романтичното риалити брюнетката се открои с аналитичен подход и добре премислени стратегии в битката за сърцето на Мартин Елвиса. Непосредствено след това Граченова влезе и в стратегическото риалити "Трейтърс: Игра на предатели" - формат, в който психологията, преценката и играта на доверие са ключови. Там Анна-Мария успя да се задържи цели 11 дни - резултат, който се счита за сериозно постижение в подобен тип предаване. Любопитен детайл е, че днес отношенията й с Мартин са напълно запазени, двамата са в приятелски отношения, както и с неговата половинка Йоана, като неведнъж са били засичани заедно в заведения.