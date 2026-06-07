Луна се откупи от дело за имотна измама

Чалга ветеранката Луна се е разминала на косъм от присъда за имотна измама, разкриват източници на „Уикенд”. За да си спести осъдителното решение, фолк фурията плаща петцифрена сума на наследниците на починал пенсионер. В замяна те оттеглят своя иск срещу нея.

Повод за делото е апартамент в Шумен, който възрастен мъж предписва на Луна срещу задължение за гледане. Или поне така твърди певицата. Роднините на починалият пенсионер обаче са в шок. Те оспорват завещанието и завеждат дело. И така две години, през които се провеждат множество съдебни заседания. Процесът е пред приключване, когато за изумление на магистратите, наследниците на стареца изведнъж оттеглят иска си. Нищо, че решението почти сигурно е щяло да бъде в тяхна полза, а те вече са се изръсили със сериозна сума за адвокатски хонорар. Но пък, както се твърди, тези им разходи, а и обезщетението за загубеното жилище, са компенсирани от чалгаджийката.

Юристи, запознати с казуса, разказват, че случаят прилича на класическа имотна измама. Оспорваният апартамент е в сграда на ул. „Септемврийско въстание” в Шумен. В същия блок е родният дом на изпълнителката на незабравимия чалга хит „Тук-там”. Наши източници твърдят, че родителите на Луна, които са вече покойници, и собственикът на съседния апартамент са били близки приятели. Покрай честите им общи събирания тя успява да влезе под кожата на стареца, който приживе разписва документ, че й дарява жилището, вместо да го остави на своите близки.

Пенсионерът е покойник още от 2011 г., но Луна не бърза да влиза във владение на имота. Певицата си вади нотариален акт едва в началото на 2023 г. Както си му е редът по закон, преди да издадат документа, чиновниците проучват дали починалият мъж има роднини. Така наследниците с ужас установяват, че са ограбени от своята съседка, и завеждат дело за имотна измама.

По време на процеса се изяснява защо Луна се е бавила толкова дълго с нотариалния акт. Оказва се, че закъснението е премислена стратегия. В отговор на жалбата певицата се оправдава, че се е грижила за възрастния собственик на апартамента, преди да почине, а след смъртта му е започнала да ползва и стопанисва имота. След като се оказва, че завещанието е „загубено”, чалгаджийката твърди, че се е възползвала от законова вратичка, която й дава възможност да стане собственик на апартамента, ако е живяла в него в продължение на 10 години. Макар в свои интервюта да се хвали, че обитава своя баровски мезонет в София, Луна твърди пред шуменския съд, че прекарва дните и нощите си в наследения апартамент на ул. „Септемврийско въстание” 7. Друг е въпроса дали съседите в блока са я виждали.

Версията на певицата нямала големи шансове, разясняват адвокати. За това тя се принуждава да уреди отношенията си с наследниците, които оттеглят иска си преди произнасянето на съда. В замяна Луна си запазва оспорвания апартамент, макар и с поолекнала банкова сметка.