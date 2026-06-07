Кой ще грабне 75 000 евро от „Моята кухня е №1”?

Карамелизирана саздърма, телешки момици, миди с ндуя, деконструирани чушки с ориз и кайма и още редица нечувани експерименти са сред кулинарните шедьоври, които ще се бъркат на финала на „Моята кухня е №1“, научи „Уикенд“. Развръзката е след броени дни – в събота е полуфиналът, а в неделя ще станат ясни и първите победители в дебютния за България сезон на хитовото кулинарно шоу.

Светлината на прожекторите е насочена към четирите двойки, които преодоляха всички кулинарни изпитания, като само две от тях ще стигнат до финала. В решаващото последно готвене те ще трябва да се докажат, като изпълнят безупречно сложно петстепенно меню, за да се доберат до апетитните за бг ефира 75 000 евро. Това е една от най-големите награди в риалити шоу у нас.

Пейчо и Александра са една от най-разпознаваемите двойки в „Моята кухня е номер едно“. След 11 години брак днес двамата са „щастливо разведени“, но все така заедно. Още с появата си на екран Александра, която стана известна в шоуто като Пиперляшка, призна, че не е добър кулинар, но пък умее да внася хаос в кухнята. В хода на играта обаче за всички стана ясно, че именно тя носи така необходимия баланс в отбора. Макар че е двигателят в кухнята, погребалният агент Пейчо е по-емоционалният от двамата в отбора. Често реагира импулсивно, когато е под напрежение, но е уверен, че е дошъл в шоуто за нищо друго освен победа. Те са единствените хоби готвачи, които се класираха за полуфиналите. Въпреки липсата на професионален опит, Пейчо и Александра се нареждат достойно сред професионалистите със своите широки познания и лично отношение към кулинарията.

Андония и Мартин са една от най-младите двойки за сезона. Те не крият високите си цели, а това често дразни конкуренцията. Високото им самочувствие често е определяно като надменно държание от играчите, които се чувстват застрашени от високото ниво на професионализъм. Въпреки завидните им кулинарни умения, стартът на Анди и Марти беше белязан от грандиозен гаф. Те поставиха рекорд за сезона, като се превърнаха в единствената двойка, която не успя да сервира основно ястие на своята вечеря. След категорична победа в последвалата елиминация Андония и Мартин показаха, че знаят как да се изправят и да се реваншират за грешките с категоричния си кулинарен почерк. В крайна сметка разпознаваемият им стил на готвене ги доведе до финалната права в битката за 75 000 евро.

Томас и Цветина събраха овациите както на съдиите, така и на конкурентите в „Моята кухня е номер едно“. Младата двойка се открои със своето спокойно присъствие, уважението и стабилното партньорство, което пролича дори в най-напрегнатите моменти от играта. Цветина, която е ортопедичен техник, влезе в състезанието без почти никакъв опит в кухнята. Въпреки това тя бързо се превърна в стабилна опора за амбициозните кулинарни планове на съпруга си. Със своята дългогодишна професионална подготовка Томас е категоричният лидер в двойката – човекът, който дава задачи, координира изпълнението и задава темпото на работа. С представянето си до момента Томас и Цветина се утвърдиха като един от фаворитите за голямата награда.

Стефан и Иван също влизат в заключителната фаза с увереност, професионализъм и изграден стил. Стефан има сериозен кулинарен бекграунд и международен опит в кухни на високо ниво, като е готвил в ресторанти на Гордън Рамзи за знаменитости като Адел, Джейсън Стейтъм и Лейди Гага. Иван е негов стабилен партньор в изпълнението и организацията – балансът и допълващият капацитет в сложните процеси и техники за приготвяне на изтънчени ястия. Двамата се отличават с дисциплина, последователност и благи характери, които ги нареждат сред най-сериозните претенденти за финала.

След неочаквани предизвикателства, оспорвани елиминации, куриозни моменти, смях и сълзи сред участниците, този уикенд съдийската четворка в състав шеф Владимир Тодоров, шеф Любомир Тодоров, шеф Любен Койчев и шеф Павел Павлов ще оценява като за последно. След напрегнатата развръзка от миналата седмица, в която отпаднаха приятелите от София - Антон и Цветан, батките от Правец Чичо Пако и Цецинката, а малко преди тях и Деси Цонева и майка ѝ Мариана, финалната четворка се оформи като сблъсък между различни характери, опит и подход към кухнята. В неделя финалистите ще трябва да изпълнят безкомпромисно сложната задача, която ги очаква в последната битка за голямата награда.

Деси Цонева не успя да спечели 75 бона

На крачка от големия финал Деси Цонева явно реши, че в „Моята кухня е №1“ вече няма място за спортсменски жестове. В напрегнатата битка дъщерята на Димитър Цонев сериозно ядоса конкурентите и предизвика нова вълна от коментари в кухнята. В разгара на задачата Деси открадна ключова съставка на Антон и Цветан и така двамата останаха без равен шанс да изпълнят рецептата си по заданието.

„Защо ли не съм учуден? Деси, ако не прецака някого, да го дръпне надолу по стълбите, а тя да се качи нагоре...“, коментира Мартин, който заедно с Андония наблюдаваше готвенето отстрани. Участниците трябваше да преминат през една от най-трудните задачи до момента – приготвяне на френско меню в рамките на едва 75 минути. Още по време на готвенето си пролича, че Деси и Мариана не успяха да намерят ритъм във френското меню. Цонева не спираше нервно да повтаря: „На елиминация сме, на елиминация сме“, а напрежението ѝ започна да заразява и майка ѝ. В един момент Мариана дори я определи като „черна станция“ заради постоянния поток от критики, напрежение и мрачни прогнози, които излизаха от нея по време на готвенето. В крайна сметка Антон и Цветан победиха в елиминацията и изхвърлиха Деси и Мариана от надпреварата за голямата награда. И макар без 75 000 евро, Деси със сигурност си тръгна като един от най-запомнящите се образи в сезона.