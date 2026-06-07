Звезда от „Дъждът оставя следи” преборила анорексията

Христина Джурова изпълнява главна роля в най-новия сериал на Нова телевизия „Дъждът оставя следи”. Тя е разследващ полицай и заедно с Герасим Георгиев-Геро шест епизода в сряда и четвъртък от 21 ч. разследват загадъчно престъпление, извършено много отдавна в Рилския манастир, което още се стаява в мрака. Криминалната поредица е по едноименния роман на Александър Чобанов, който е работил и по сериалите „Дяволското гърло”, „Под прикритие”, „Отдел Издирване”. А най-любопитното е, че е историята е вдъхновена от действителен случай.

Сериалът има потенциал да се превърне н нещо като втори „Мамник”. Официалните пийпълметрични данни сочат, че премиерния епизод е гледан от повече от една четвърт от зрителите в активна възраст (18-59 г.). С аудиторен дял от над 25%, новият български сериал е с близо 60% по-висок аудиторен дял спрямо втората телевизия в класацията.

Младата актриса стана известна през 2020 г. в ролята на Севдалина Асенова в „Братя”. В „Аз и моите жени” пък е любовница. Именно фатална жена играе най-често и в трупата на Малък градски театър. За пръв път сега влиза в ролята на полицайката инспектор Обретенова.

На кастинга Джурова е много притеснена, защото очакванията към сериала са големи, а тя трябва си партнира с Геро. Той я окуражава, успокоява я с чувството си за хумор и прослушването минава бързо, без много приказки. „Никога няма да забравя, че той даде много от себе си, колкото не беше длъжен да дава, само и само да изкара неща от мен, които иначе нямаше да станат”, спомня си тях.

Чаровната брюнетка е родена в Пловдив и родителите й нямат нищо общо с актьорската професия. Майка й е филолог, а баща й военен пилот. Служи в авиобазата в Граф Инатиево заедно с премиера Румен Радев, който по това време е командир на поделението. Джурова има брат, който е малко по-голям от нея – Румен. Тя се занимава с изкуство откакто се помни, но първата й сценична любов не е театъра, а музиката. Още на 4 години вече е записана в музикална формация и пее в детски хор. Учи танци, а в по-зряла младежка възраст свири на саксофон в оркестър. Издува сакса за удоволствие и е много атрактивна, защото всички очакват саксофонистите да са едробузи чички, а крехкото момиче е 40 кила с дрехите. „Казах си: Сигурно е интересно и различно момиче да свири на саксофон. Флейтата бе стандартна и очаквана”, казва през смях Христина Джурова. Въпреки това продължава с него да свири на тържества чак до края на гимназията. Тогава й го вземат, защото е на училището, но във втори курс в НАТФИЗ вече си купува собствен инструмент - влюбена е в джаза.

В родния Пловдив завършва езикова гимназия с испански и руски. Отличничка е, и у дома не е създавала проблеми. Родителите й са широко скроени, но все пак я възпитали строго. Решава да се откаже от актьорската професия, защото й изглеждала прекалено несигурна. Планира да стане пиар специалист, арт мениджър или да завърши филология като майка си. Родителите усетили какво се случва в главата й и отсекли: „Христина, какво правиш? Изкуството е било винаги с теб”.

Вече в НАТФИЗ на груповите консултации преди изпитите я забелязва проф. Атанас Атанасов. А по-късно завършва точно неговия клас. В края на обучението си, Христина получава бленуваната за всеки студент в академията награда – „Най-най-най”. Гласуването е анонимно. „Изобщо не очаквах това, защото дойде в най-тежкия период от живота ми. Стресът бе голям и поради лични проблеми получих хранително разстройство, наложи се да проведа и консултации с психолози. Не се харесвах и мислех, че изобщо не ставам за актриса”, споделя тя, с което деликатно намеква, че е преборила анорексията. Любовта е най-голямата опора и най-голяма й слабост. Хриси е признавала, че е много влюбчива, това я плаши и понякога е страдала от този факт. Преди 4 години имаше сериозни отношения с художника и музикант Ненчо Петров, дори живяха заедно.

Сега актрисата е на върха на щастието с правилния човек. От няколко години е гадже със своя колега - актьорът Богдан Бухалов, който е част от трупата на Малък градски театър „Зад канала”. Бухалов играе главна роля в пиесата „Три пълни обиколки на света”, като може да бъде гледан и в постановките „Тартюф или Лицемерът", „Обществен враг”, „Есенна градина”, „Хайде да се трепаме”. С половинката си Хриси си партнира много често и на сцената – играят заедно в „Под игото”. Но най-много обичат да катерят планините и често правят преходи из родните чукари. Актрисата познава гъбите и билките. Наскоро дори с Богдан си направили речно приключение – пътешествие с малка лодка в река Искър.