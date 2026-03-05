256 евро пенсия за певците е недостатъчна

„256 евро? Крайно недостатъчна пенсия за българските певци!“

Това отсече пред „България Днес“ легендарният Панайот Панайотов по повод проекторешението на държавата да дари 42-ма родни музиканти с пожизнена пенсия за принос към изкуството. Предложението ще бъде обсъдено днес от комисията по култура.

„Да си музикант е призвание, но чисто биологически - ние сме нормални хора. Трябва да ядем, пазаруваме, да зареждаме бензин. По случайност самият аз получавам точно 256 евро награда от България и мога да кажа, че не стигат - не само на хората в столицата, но и на тези в провинцията“, категоричен е изпълнителят, който съди от собствената си камбанария.

Списъкът със звездите, които ще се радват на месечно възнаграждение, включва изпълнителите Милена Славова, Кичка Бодурова, Милица Божинова, Диана Дафова, Роза Караславова, Ивелина Балчева, Искрен Пецов, композитора Иван Кутиков, както и музиканти от групите „Сигнал“, „Щурците“, „Атлас“, „Тангра“, „Импулс“, „Медикус“ и др.

„Голям жест към дейците! Сигурно управляващите са горди, тупат се в гърдите и казват: „Вижте колко сме великодушни към вас!“, осмя депутатите Панайотов.

„Поколението ни е дало достатъчно много за нашата култура и смятам, че заслужаваме поне този жест от държавата. Друг е въпросът, че това не е точно пенсия, а някакъв вид награда, която не се индексира през годините и никога не може да бъде достатъчна“, довери мнението си емблематичният Пецов.

Той припомни, че подобен тип помощ е приета от законодателството още преди две години. Тогава Народното събрание гласува пенсии от 500 лв. (около 255 евро) на 107 легенди на българската естрада, сред които Стефка Борова, Йордан Марчинков, Богдана Карадочева, Васил Найденов, Камелия Тодорова, братя Аргирови и др. Искрен и настоящите избрани се явяват допълнение към останалите.

„Не знам защо ще ни ги дават чак сега. Явно списъкът е бил по популярност. Не се чувствам ощетен, но смятам, че още тогава всеки от нас си направи равносметка, че може би не заслужава да бъде в тази елитна група“, завърши с леко разочарование Пецов.