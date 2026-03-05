Мария ЕКСКЛУЗИВНО: Обичам Дубай, но Марая ще учи другаде (Вижте къде)

„Тъжно ми е за всичко, което се случва на едно от най-красивите места, където имаше ред и всички го спазваха. Да изпратя детето си там, ми даваше спокойствие и сигурност. Но... за сега остава в плановете ни едва след като получат мира, за който се борят!“

Това разкри фолк звездата Мария ексклузивно за HotArena по повод доскорошните й планове дъщеря й Марая да учи в един от най-престижните университети в Дубай или Абу Даби.

„Университетът, в който Мери кандидатства, е с ексчейндж към Америка в Дубай и Маями - Флорида! Също така може когато всичко е вече наред, да вземе мастърс там! Обичам това място и винаги съм и се надявам единствено да има мир за всички нас в целия свят!“, пожела си популярната дива.

Преди два месеца Мария и Марая бяха решени, че учене в Дубай или Абу Даби е едно от най-добрите решения за бъдещето на момичето - градове, които доскоро се възприемаха като световен образователен център със стабилност и сигурност. Последните дни обаче донесоха нестихващи военни действия, ракетни и дронови атаки, които уцелиха райони в ОАЕ и повишиха тревогата както сред местни, така и сред чужденци, планиращи бъдеще там.

Това е причината Мария и семейството и да променят курса. Хубавицата подчерта, че здравето и сигурността на едно дете са над всичко, дори над дългогодишната мечта за образование в престижна университетска среда, пише „България Днес“.

Вместо Дубай Мария разкри, че семейството се е насочило към университети в Европа: "Сега Марая ще кандидатства на няколко места Мадрид, Монако, Милано и Париж". По думите й предстоят изпити, документи и различни начини на прием - някои директни, други онлайн в зависимост от университетите и държавите. Мария подчерта, че Марая не е разочарована от промяната, а по-скоро е реалистична и разбира обстоятелствата: „Разочарование при нея няма, по-скоро е разтревожена. Докато ситуацията не се успокои, трябва да си страхотен рискувач, за да изпратиш детето си някъде там".

Стъпката не е само академична - това е послание за мир и спокойствие пред лицето на глобална несигурност. Мария разказва за тежестта на това решение и истинската тревога, която носи като майка: „Това ми е първата такава крачка - няма нищо по-сериозно от благото детето ми, което завършва тази година. През всичко друго минавам като товарен влак, но решенията, свързани с Марая, са тежки и най-важни".

Въпреки промяната на мястото Мария е категорична за академичната посока на Марая - специалността, към която се е насочила, все още е „Бизнес арт дизайн". „Рисуването е едно от нещата, които страшно й се удават". Марая ще се яви на изпити за бизнес администрация, а след това следва магистратура по арт дизайн“

На щерката на Мария й върви и в екипната работа: „Марая е най-добра в социалните каузи и благотворителните проекти в училище. Там винаги се откроява, посвещава се на екипна работа и мисии за общото благо - това е гордост за мен, защото такива качества рядко се срещат". Певицата завършва разговора с ясно послание за родителите и за живота: „Всички мечтаем за мир и спокойствие да има разбиране и диалог навсякъде". В момента хубавицата и семейството й са в България, където заедно посрещат националния празник, а планове за пътувания скоро засега нямат.