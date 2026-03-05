Одрусаха Александър Сано и Нели с двойно надути сметки за електричество

Много звездни българи пропищяха от сериозно завишените сметки за ток, парно и студена вода за януари и февруари, като най-неприятното е, че никой от тях не е получил рационално обяснение на своя казус. Повечето знаменитости се стягат за дълги съдебни саги срещу енергоразпределителните дружества и "Софийска вода", а едни от най-потърпевшите от скочилите до небето сметки за светлото се оказаха най-близките хора на Георги Мамалев.

Одрусаха Робева с двойно надути сметки за електричество

"Майка ми, която е на 95 години и живее близо до нас, получи огромна сметка за вода. Тя все пак е сама жена, колкото и вода да харчи, сумата, която получихме, беше много голяма", изля възмущението си пред "България Днес" именитият актьор.

"Много висока сметка за вода получи и големият ми син. Решили сме да подадем жалби. Синът ми обаче първо ще плати сметката, защото това е изискването, за да се подаде жалба", уточни звездата от "Оркестър без име".

"Платих сметката на майка ми, тъй като всички съседи казаха, че са си платили, тъй като имало съмнения, че правели някакви приравнявания, изравнявания... Но сама жена на тези години да плати толкова вода не е нормално! Но тъй като всички си платиха, реших и аз да го направя", каза още за вестника Мамалев.

Александър Сано и половинката му Нели са с подово отопление в апартамента си и няма логика да им начислят двойно по-големи суми за ток

И Нешка Робева се оплака пред "България Днес" от двойно надута сметка за електричество за януари. Знаменитата треньорка заяви, че изчаква фактурите и за февруари, и ако е "сурвакана" отново със завишени сметки, ще подаде веднага оплакване и ще търси уреждане на проблема по съдебен път.

Треньорката на "златните момичета" сподели пред "България Днес" с треперещ от възмущение глас, че сметката й за ток за първия месец от годината е двойна спрямо предишните. Робева се отоплявала само с електричество в къщата си във вилната зона на ботевградското село Трудовец.

"Точно два пъти по-висока ми е сметката за януари при абсолютно същата консумация като предишните месеци. Това са 120 евро, като имате предвид, че аз отоплявам само едни 20 квадрата. Преди да предприема мерки, ще изчакам още малко, защото съм отваряла вратата към коридора и да не би оттам да е дошъл по-големият разход. Сега не съм включвала никакво електричество и ще разбера дали това се е отразило на сметката за февруари", каза за "България Днес" шампионката по художествена гимнастика. По думите й тя се отоплявала "с много икономичен климатик", също икономичен бил и бойлерът й.

Нешка призна, че "един път вдигнала скандал" на енергоразпределителното дружество заради поддържането на ниско напрежение в мрежата. "Не знаете колко пъти през нощта няма ток, а много често, когато светна лампата, напрежението пада и тя едва мъждука", негодува Робева.

Спортната легенда трепери и каква сметка ще получи за студена вода. Засега тя няма оплаквания от раздути суми, но се опасява, че скорошното наводнение във вилата на дъщеря й също в Трудовец заради спукана тръба ще рефлектира върху техния размер.

Танцьорката Нели Атанасова, съпруга на популярния актьор и шоумен Александър Сано, също негодува от сметката за ток, начислена им от енергоразпределителното дружество.

"Няма да оставим нещата така, мъжът ми е предприел инициатива, страшно много потърпевши хора му се обадиха - и за сметки за ток, и за сметки за вода, и му писаха по темата. Нашата сметка за електричество реално е завишена двойно, а реално една трета от месеца изобщо ни нямаше вкъщи", гневи се половинката на Сано.

"Ние живеем в апартамент и понеже сме от тези хора, които си пазим до някакви периоди фактури за старите плащания, си направихме една съпоставка между сумата от януари 2025 г. и сумата от януари 2026 г. за потреблението на електричество. И се оказа, че сумата е завишена два пъти. Ние сме с подово отопление в целия дом, с термопомпа, не се отопляваме основно с ток, така че няма причина сумата да бъде такава", категорична е Нели Сано.