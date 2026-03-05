Пиленцето Нина прати Нора Недкова на зъболекар

Колко опасен може да бъде един суров ориз? В това се убеди от първо лице плеймейтката с остър език Нора Недкова.

Докато кръстосва черпаци в кулинарното шоу „Хелс китчън“, блондинката преживя болезнен инцидент заради най-близкия си човек в предаването - женското пиленце от Монако - Нина.

Всичко започна още с появата на звездите в готварското риалити, в което Нора се превърна в случайна жертва. Всеки участник имаше задачата да представи оригинално ястие пред шеф Ангелов, което не просто да му хареса, а да го остави без думи. И наистина, той остана безмълвен, опитвайки ориза на Пиленцето от Монако, който се оказа невъзможен за ядене.

Погнусен, още при първата халка Виктор принуди Нина да избере най-симпатичния си колега, който да дегустира творението й. Това бе именно Недкова, която изтегли късата клечка. След като хубавицата опита яденето, си счупи зъб!

„Оризът беше абсолютно суров - на камък! Една частица от зъба ми падна и се наложи да отида да ми го оправят. Всичко завърши добре“, коментира пред „България Днес“ пострадалата, която въпреки болката не се сърди на приятелката си: „Тя не е виновна, защото не е готвачка. Смятам, че много се старае - особено за човек, който никога не е влизал в кухня“.

В кулинарната битка Недкова пристига с пълни сили - с командорски тон и характер на малък диктатор. Хубавицата не е от хората, които играят по правилата - тя е от тези, които ги налагат. Това й качество се оказва „трън в очите“ на колегите й от Платинения отбор, които често са обект на забележки и крясъци от нейна страна.

„Аз дори не знаех повечето от съотборниците ми преди формата! Славена, Тото и Нина може би бяха единствените хора, които познавах. В процеса на работа Ники Станоев ми стана доста симпатичен, защото е забавен и непринуден“, призна още Нора.

Първоначално тя не смятала да играе по правилата на шеф Ангелов: „Имах си едно наум за него, защото съм жена, която не позволява някакъв си мъж да се държи зле и да ми вика. На този етап смятам, че той си върши добре работата като водещ и шоумен. С времето ще видим дали ще заработим в синхрон“, отсича плеймейтката.