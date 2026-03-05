Феновете в истерия: Азис показва новите си гърди пред голия Фики

Два потника получи за рождения си ден фолктерминаторът Фики.

Единият - в тъмносин цвят, е дар от малкия му брат Емрах, а другият, в бяло, е подарък от продуцента Кирил Кирилов.

Той много обича потници, особено за участия. Така че това ни улеснява много в избора. Още повече че предварително беше казал, че не иска да празнува тази година. В последния момент реши да го отбележи само със семейството си, звънна на мен и Азис, дойде и пианистът Евгени Генчев. Бяхме в турския ресторант при Тюркян, а не в сладкарница, както пишат във Фейсбук. Не е имало музика и купон пяхме си само акапелно и много се смяхме“, разказа пред „Телеграф“ Кирилов.

Родителите на Фики - Тони Стораро и Вилдан, също са го изненадали със сценични панталон и риза.

Съпругата му Гюлджан пък го е зарадвала с много интересна торта.

Тя е направила на близалки снимки от различните периоди на мъжа си и с тях е украсила сладкото бижу.

„Фики и Азис пускат нов дует на 6 март. Динамично парче, ще се изкефят хората. Аз ги обличах за клипа. Фики е с една уникална черна пижама с камъни на френска луксозна марка. Почти гол го събличаме, в момента е в завидна форма. Азис пък за пръв път ще покаже новите си гърди в клипа, само по корсет е“, издаде още пред „Телеграф“ Кирил Кирилов.