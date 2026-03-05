Ергенка печели пари от голи снимки в розов сайт (Галерия за възрастни)

Пари от голи снимки в розов сайт печели ергенката Цветелина Велева.

Финансовата брокерка, която обяви, че има 250 души екип, се подвизава в платената еротична платформа Онлифенс, известна със съдържанието си за възрастни.

В мрежата Цветелина публикува предизвикателни снимки. На най-разкрепостените фотоси софиянката е чисто гола пред огледалото, а на други взима душ в банята. Има и снимки по бельо в леглото пред лаптоп, където Цветелина явно изкарва нелоши пари, общувайки в сайта с пленени от нея мъже, пише "България Днес".

На повечето кадри се вижда лицето на Цветелина, а от тях става ясно, че еротичната онлайн кариера на ергенката стартира преди 2-3 години, когато все още майката не си е сложила силикон. Разкрепостените й снимки са разпространени в различни порно-сайтове, като навсякъде Цветелина се подвизава с псевдоним, а не с истинското си име.

Новината за розовата онлайн кариера на Цветелина идва на фона на лесбоскандала, който се развихри около нея. Твърди се, че Велева е имала едногодишна връзка с друго момиче, когато двете били 15-годишни. Жасмин обаче надушила, че Цветелина й изневерява с момче, и прекратила взаимоотношенията им.

От „Ергенът“ представиха 24-годишната Цветелина като международен финансов брокер, който има екип, наброяващ 250 човека. Мечтае да стане богата, но държи да изкарва парите си сама. Доходът, който получава в момента, я удовлетворява, но иска да надгражда и да се превърне в най-добрата версия на себе си. Определя се като доминантна в бизнеса, но не и вкъщи, където копнее да покаже женствената си страна.

„Вече мога дори да не стъпвам на работа и да правя |пари“, твърди Цветелина, която разглежда и семейството като бизнес.

Велева е категорична, че бъдещият й мъж задължително трябва да приема сина й като свое дете. Не искала до себе си лигльо или мамино синче. По време на снимките на риалити предаването в Шри Панка качила 6 кг, но успяла да ги свали на родна земя с „баланс на хормоните“ и диета.