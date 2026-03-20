6 метра под морето: Ергенка плати 700 долара, за да обядва с акули СНИМКИ

700 долара за обяд под водата пръснаха ергенката Ниа-Косара и режисьорът Неделчо Богданов! Двамата влюбени резервираха маса на морското дъно на Малдивите по време на романтичната си почивка.

Двойката е откарана с частна лодка до малък остров, където се намира култовото заведение. Архитектурното бижу е разположено на цели 6 метра под морското равнище. Мястото предлага 180-градусова панорама към подводния свят и е истински жив аквариум, в който скатове, екзотични риби и дори акули минават буквално на една ръка разстояние от масата.

„Акулите идваха само към нашия прозорец. Целият ресторант сякаш се въртеше към нас. А от персонала ни казаха, че едва ли ще видим акули, тъй като по обяд рядко се навъртат наоколо“, споделя развълнувано Ниа-Косара.

Срещу внушителната сума влюбената двойка се наслаждава на 4-степенно гурме меню, поднесено в изключително елегантна обстановка. Въпреки солидната цена се оказва, че напитките не са включени и Ниа и Неделчо трябва да платят допълнително, ако искат чаша вино или коктейл.

Това обаче не помрачава настроението им и двамата се наслаждават на храната и уникалната атмосфера. Докато хапват, разглеждат каталог с риби и буквално „ловуват“ с поглед онези, които минават край прозорците.

„Беше много вкусно. Ресторантът е супер! Видяхме акули. Сервитьорите са готини“, похвали се и Неделчо.

Оказва се, че преживяването е част от тяхната 12-дневна ваканция. Влюбените са избрали малък, по-безлюден остров, далеч от тълпите – място, където могат да се насладят на пълно уединение, романтика и екзотика.

Любовта им започва преди около три години, малко след участието на Ниа-Косара в романтичното риалити „Ергенът“. След отпадането си тя гостува в подкаст, воден от Неделчо. Първоначалната им среща бързо прераства в приятелство, което не след дълго се превръща в любов.

Въпреки близо 20-годишната разлика във възрастта, двамата демонстрират завидна хармония и стабилност. Любовта им вече е преминала на следващо ниво – двойката има дете, което отглеждат с много обич.