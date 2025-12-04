74-годишната треньорка по аеробика, за която не важат физичните закони

74-годишна треньорка по аеробика води най-интензивните тренировки у нас! Темпераментът на Веска Недева е истински ураган, а спортът, който преподава, е огледало на характера й - динамичен и безкомпромисен. Бившата шампионка по академично гребане и майстор на спорта по каяк пренася олимпийската дисциплина в залата и оставя без дъх дори младите момичета.

Енергичната жена е постоянно в залата. Случва се на ден да води дори по няколко тренировки.

„Не знам откъде идва тази енергия. От любов е! Страшно си обичам работата. И знаете ли кое харесвам най-много? Това, че променям хората“, споделя пред „България Днес“ неудържимата Недева.

С жените, които тренира, са станали едно голямо семейство. Всеки носи своята история и не малко от тях са се върнали към живота благодарение на Веска.

„Имам една жена – гастроентеролог. Изключителна е! Тя е с бъбречна недостатъчност и играе с игли в корема. Не пропуска тренировка. Е, кажете какво е това нещо? Другата беше болна от рак. Видях, че идва с перука, но гледах да не я притеснявам. Докторът след време се беше учудил на подобрението й, питал я е дали пие билки. Тя като му казала за аеробиката, той я посъветвал да не спира. И ето сега, след време, няма перука, има собствена коса. Вече дори сме боядисани“, разказва с емоция треньорката.

Жените, които тренират при нея, остават не само без думи, но и без оправдания. Веска вярва в тях повече, отколкото те самите, И резултатите не закъсняват. Темпото й е убийствено, но спортистката не се изморява. Напротив - след тренировка е само леко запъхтяна, но готова за още. Въпреки че групата й е голяма, г-жа Недева се грижи за всеки новодошъл. Следи всичко със зоркия си поглед, а ветеранките в групата често й помагат с насоки към нивите попълнения.

„Най-много държа на голямата загрявка. Трябва да започне качествено - от глава, рамене, кръст, дупе, колене. Всички знаят! След 25-ата минута вече пушат от топлина. Тогава започвам модификацията - да повдигна дупето, да изчистя брича, да прибера корема“, обрисува картината в залата Веска.

Недева е енергична и вечно усмихната, но зад това стои история, която малцина биха преживели.

Борбената жена губи сина си. Година по-късно почива и снаха й.

Медалистката остава единствената опора на своята внучка - тогава деветокласничка, днес студентка.

„Нямаше как да се предам. Просто продължих“, казва тихо Недева, като в този момент се усеща колко сила има в нея.

Веска изкачва върхове от години. Енергичният й дух я е направил многократен републикански шампион по кану-каяк сред жените и е достигнала четвърто място на световното първенство. След края на спортната си кариера работи дълги години като треньор на мъжки отбори по гребане а клубовете „Левски-Спартак“ и ЦСКА „Септемврийско знаме“, както и на националния отбор. От началото на 90-те години започва да се занимава с аеробика, фънк-аеробика, степ-аеробика и фитнес.

„Аеробиката и кану-каякът са напълно противоположни. Аеробиката е групова, а каякът е индивидуален спорт. Там трябват километри тренировки, издръжливост, техника. Красотата, която те огражда, когато си в кануто, е неописуема.

Да, била съм състезател, но като треньор искам да кажа, че само шампиони съм правила. От шести клас събирах момченцата, за да ги докарам в спортното училище. Сега всички те са големи личности“ споделя Недева, чийто възпитаници я помнят и до днес.