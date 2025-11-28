ИСТИНА Е! Кристина от „Ергенът“ призна: Да, аз съм жената до Виктор

Истината се оказаха подозренията, че Виктор Иванов и Кристина Пламенова от „Ергенът: Любов в рая“ са заедно. Двамата са зарязали половинките, които си избраха в предаването – Дениз и Петър, и са станали гаджета. И то сериозни, стана ясно от думите на юристката.

Още по време на снощния епизод стана ясно, че отношенията между Виктор и Дениз, започват да се пропукват. Двамата се скараха сериозно заради репликата на Хайрула, че връзката им няма да е в патриархат. Това за Виктор се оказа „фундаментален проблем“, тъй като той не се вижда в матриархално семейство и смята, че след като изкарва основната част от парите вкъщи, е редно да има покорна жена до себе си.

След като инфлуенсърката разказа на приятелките си във вилата, Кристина се затъпи за Виктор, като заяви, че може би Дениз трябва да прояви покорство и да се остави той да я води. Заради изказванията си тя получи доста нападки както в предаването, така и отвън, като по форумите дори я наричат Робинята Изаура.

„В моето патриархално семейство тази вечер мъжът ми ми сготви вечеря, налива ми вино, сервира ми и след това ми направи масаж на ходилата“, разкри Кристина в отговор на нападките.

Малко по-късно пък Виктор сподели стори с репликата: „Криси много добре знае какво иска Виктор – ама много добре!!“.

Накрая се включи и самата Дениз с красноречив пост в Инстаграм: „Жени отварят бизнеси и инвестират, а ти продължаваш да угаждаш на нещастниците само и само да те вземе за жена! Добре ли си?!“.

Вече няма и съмнение, че двете най-здрави двойки в „Ергенът: Любов в рая“ – Виктор и Денис, и Кристина и Петър, са се разпаднали, или по-скоро разменили. А Виктор явно все пак е успял да намери своята „покорна“ женица.