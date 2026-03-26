8 часа на ръба! Васко Мавриков проговори след тежката операция

„Добре съм, възстановявам се стъпка по стъпка. Миналата сряда излязох от болница. Престоят е кратък, но възстановяването отнема доста време, защото имам нова пластика на уретера – това е тръбичката, която свързва бъбрека с пикочния мехур. Операцията ми беше 8 часа, но в петък ми махнаха конците и лека-полека се раздвижвам.“

Това каза на един дъх за „България Днес“ актьорът и телевизионен водещ Васко Мавриков.

За интервенцията той разказа, че е влязъл в операционната в 10 часа, а се е събудил в реанимацията в 18 часа: „В пълно съзнание дойдох чак към 8–9 часа вечерта. Но пак малко са ме оперирали. Лежах с един пич, Роберто, в една стая – той 10 часа е бил в операция“, допълва Мавриков и казва още: „Нормално е още да имам по малко болки, няма как. Спазвам специална диета, която изключва алкохол, но аз така или иначе не пия. Не трябва да се ядат зеленчуци и плодове, а се храня само със здравословни, леки храни. И никакъв спорт, а аз съм зажаднял за спорт!“

„Но съм благодарен на доц. Халачев и д-р Музикаджиева – тя е много фина, много красива и много умна жена, но и голям работохолик. Двамата са страхотен екип в МВР болница“, хвали лекарите си Васко Мавриков, въпреки че те му забраняват спорта за поне 6 седмици, защото тъканта трябва да се възстанови.

„Поне започвам снимки – в студиото няма да ми се налага да танцувам и ще съм на линия от сряда (25 март)“, ентусиазирано разказва тв водещият, който ще очаква събеседници в студиото си от попфолка и политическия елит.

„Еми Стамболова, Алекса, Валентина Кристи, Ирена – те са минали през голямата машина „Пайнер“, а сега са самопродуциращи се певици, но са много готини – истински звезди! Когато трябваше да правя новогодишна програма, те дойдоха и се включиха – нито летяха в облаците, без фасони, направиха хубава новогодишна програма – и възпитани! Никой никакви капризи не прояви! Седяха си кротко, общуваха помежду си – имах чувството, че някакви чужденци са дошли. Имат класата на световни звезди!“, хвали ги Мавриков и с нетърпение очаква срещите си с тях, като допълва:

„Въпреки че България влиза в едни тежки политически седмици за кандидатите за парламент, на най-достойните желая успех!“