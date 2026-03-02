След слуховете за РАЗДЯЛА: Юлита проговори! Вижте заедно ли са с Алекс Николов

През последните седмици социалните мрежи прегряха от въпроси, след като се появиха слухове, че волейболната звезда Александър Николов и дългогодишната му половинка Юлита Димитрова са се разделили. Феновете забелязаха, че общите снимки са изчезнали от профилите им, а Юлита публикува стари чатове, показващи колко силно е подкрепяла Алекс в трудните му моменти. Някои определиха това като носталгия, други като знак за край.

На Свети Валентин красивата брюнетка разпали още повече съмненията на почитателите си. Вместо романтична снимка и сърца Юлита публикува глава 86 от своята онлайн книга със заглавие „14 февруари не е това, което очаквате". Текстът е изповеден, написан в минало време, и предизвика лавина от коментари.

В главата тя пише: „Ще спра историята за малко. Защото днес е 14 февруари. И няма как да продължа, сякаш дата не съществува. Днес хората празнуват любовта. А аз ще ви разкажа как изглежда тя, когато не e идеална. Любовта не е моментът, в който се държите за ръце. Любовта е онзи период, в който не знаете дали ще останете заедно... и въпреки това сърцето ви отказва да остане безразлично. Любовта между мен и Алекс не беше приказка. Не беше лесна. Не беше удобна. Беше жива. Беше от онези връзки, които те променят. Които те карат да пораснеш, да паднеш, да се изправиш, да загубиш его, да намериш себе си. Любовта не е гаранция, че ще останете завинаги. Любовта е гаранция, че си бил истински. И ако някой ден се събудиш без човека до себе си, това не означава, че любовта е била напразна.

Напротив. Тя те е научила да чувстваш. Да даваш. Да не се страхуваш от дълбочината. Хората си мислят, че ако нещо не е завършило с брак, деца и снимки до старини, значи е провал. Не. Провал е да не си обичал. Провал е да си пазил сърцето си от страх. Аз обичах. И да, боли. Но болката не означава грешка. Тя означава значимост. Любовта не e притежание. Не е договор. Не е „мое“. Тя е пространство, в което двама души избират да бъдат уязвими. Понякога успяват. Поняко се разминават. Но ако си бил достатъчно смел да обичаш истински, ти вече си по-силен от вчера. Животът не ни дава любовта, за да ни направи зависими. Дава ни я, за да ни разшири. Да ни покаже колко можем да понесем. Колко можем да дадем. Колко можем да простим. И ако днес четеш това и ти е тежко, не бързай да наричаш любовта загуба. Тя не те е разрушила. Тя те е изградила".

И още:

„Ние с Алекс може би не сме там, където бяхме. Но това, което имахме, ме направи по-дълбока. По-осъзната. По-силна".

Именно миналото време накара мнозина да решат, че връзката е приключила. Наш екип потърси Юлита за коментар. Хубавицата не потвърди раздяла, но призна за труден период.

Както в живота, така и във връзките понякога се получават кризисни моменти, каквито имахме и ние с Алекс. За момента предпочитаме хората да не знаят какво се случва... нека любовта ни да бъде, да кажем, мистерия", заяви девойката пред "България Днес".

На въпрос защо пише в минало време, отговорът й бе ясен - това е част от личния й начин да разказва историята.

„Както много хора преди време се изказаха, че любовта обича тишината, смятам, че е по-хубаво хората да се чудят, да не знаят какво се случва с личния ни живот."

Само преди месеци Юлита говореше открито за бъдещето си с Алекс: „Със сигурност кариерата му е на първо място на този етап, но да, имаме план да създадем семейство в скоро време. Надяваме се да станем петима заедно с кучетата".

Сега чаровницата работи усърдно по своята книга, която пише от сърце и душа. Юлита разказа, че идеята да пише се е родила още преди около 10 години:

„Някъде около 2016 година имах желание да творя, да разказвам по-подробно за себе си, но тогава си мислех, че не съм преживяла чак толкова неща, че да пиша за живота си".

Истинският тласък идва преди два месеца, когато книгата се появява на бял свят в онлайн платформата. Първоначално идеята й била да разкаже изцяло за връзката си с Алекс и как са успели да устоят на разстоянието.

„Много хора често ce допитваха до нас: Как успяхте? Как не ви разклати разстоянието?" И си казах – „Защо да не напиша книга, в която описвам всъщност как сме се справили ние?" С времето обаче концепцията се променя.

„Прецених, че ще е по-интересно, ако сложа моята лична история и любовта, преживяна с Алекс през моите очи."

Четивото вече се радва на сериозен интерес в интернет.

"За момента са 25 000", споделя Юлита за броя читатели.

Любопитното е, че текстът е написан на български, въпреки че тя живее от години в чужбина и по принцип пише на италиански.

„Книгата е написана на български и въпреки това хората имат интерес, превеждат си и я четат." Юлита подготвя и издание на хартиен носител с допълнително съдържание: „Сега съм процес на издаване, тъй като ми се иска хартиеното издание да бъде малко по-подробно с допълнителни глави, истории, които не съм публикувала онлайн."

По думите й именно подкрепата на читателите я е убедила да предприеме тази стъпка. В книгата ще намери място и нещо много по-дълбоко от любовната история. Юлита признава, че ще разкаже и за лична здравословна борба, през която е преминала: Ще включа и това, защото това все пак е било част от живота ми и смятам, че има много хора като мен, които са водили такива тайни битки".

Винаги усмихнатата хубавица споделя, че една от най-личните й глави е тази, в която описва своята най-тежка житейска битка. Другата любима глава е началото на историята й с Алекс.

В момента Юлита е в България и какво се случва с връзката й с Александър Николов остава загадка. Любовта може и да не е под прожекторите, но остава в думите на Юпилита ред по ред, глава след глава. Дали това е финалът на една млада любов, или просто пауза преди ново начало?