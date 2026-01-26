Актьорът Георги Стайков: Боже, намерих СПАСИТЕЛ за болестта си

„Боже, намерих спасител за болестта си! Не мога да повярвам. Благодарен съм с цялото си сърце на д-р Милен Врабевски."

Това каза през сълзи актьорът Георги Стайков, който от години се бори с множествена склероза. Той живее в Бургас и единствено може да разчита на масажист и лекарства, които да „задържат" състоянието му.

Оттук нататък като лекар и като приятел ще следя здравословното състояние на Георги Стайков и ще направя всичко възможно състоянието му да е под контрол, като ще плащам за рехабилитацията му с най-съвременните методи на лечение, които са на световно ниво“, каза за „България днес" председателят на фондация "Българска памет" д-р Милен Врабевски.

Медикът споделя, че вече е превел първия транш за лечението на актьора, който преди близо 4 десетилетия спечели сърцата на българите с великолепното си превъплъщение в ролята на Ростислав от култовия филм на режисьора Иван Андонов -"Вчера“.

"На Георги му предстои дълъг път, който струва доста пари. Непосилно е за повечето хора сами да посрещат такова предизвикателство. И ние решихме, че Георги Стайков е направил достатъчно много през годините за изкуството и културата в България, за да преживява този обиден дискомфорт да не може да поеме тази изключително важна част от възстановяването си, а му предстои доста дълъг и много мъчителен период“, казва още филантропът д-р Врабевски. По негови думи заболяването на актьора се е развило бързо през последната година и го е приковало към инвалидната количка.

Георги Стайков от години живее със скромната си пенсия, която не стига за нищо, но продължава да вдъхновява със своя дух и характер. „Знам много езици, а в момента уча турски език, много е звучен, мелодичен, и не дотам лесен", каза актьорът, който като ученик в Класическата гимназия в София е изучавал латински, старогръцки и старобългарски език. Той е благодарен на доктора, който се e заел с неговото лечение и не го е изоставил.

„Трудно е за всички хора, знам. За момента всичко е под контрол и аз с цялото си сърце благодаря", казва Стайков. „Предстои да направим и втория транш за лечението му. И оттук нататък ще следя всичко. Георги има нужда от нашата подкрепа!", казва Врабевски, като отказва да назове сумата, необходима за лечението на актьора.