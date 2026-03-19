Спирова от „Хелс Китчън“ – футболна звезда (Снимки)

Една от най-колоритните участнички в настоящия сезон на „Хелс Китчън“ - Симона Спирова, се завърна във формата с ясна цел: този път да стигне до самия финал.

След като миналия сезон не успя да се задържи достатъчно дълго в кухнята на шефа, амбициозната кулинарна реши отново да се изправи пред строгия поглед на Виктор Ангелов. Според нейни приятели този път тя е далеч по-подготвена и уверена в себе си и влиза в надпреварата с много повече знания и опит.

Спирова е сред най-надъханите играчи в сезона и това личи още от първите епизоди. Самата тя никога не е криела, че е огромен фен на предаването. Дори си прави татуировка, посветена на шоуто, която стои на китката й и иска да докаже, че може да е сред най-добрите.

Извън кухнята обаче животът на Спирова също е изключително динамичен. Тя има много страсти и интереси. Освен че готви, занимава се активно с музика и диджейство, а спортът е неизменна част от ежедневието й. Малцина знаят, че тя е и запален футболист, който редовно излиза на терена.

Любопитното е, че Спирова не е сама в тази страст. До нея стои приятелката й Даниела, която също е футболистка и на терена са партньори. Техни приятели разказват, че Спирова и Даниела имат доста спечелени медали и купи от турнири, в които са участвали. Спортът е нещо, което ги свързва силно, но не е единственото им общо хоби. Двете обичат адреналина и високите скорости. Когато имат свободно време, често се качват на мотори или на АТV-та и обикалят планинските маршрути. Зимата е особено любим сезон за тях, защото тогава карат ски. Спирова рядко говори публично за личния си живот. Въпреки това в социалните мрежи често се появяват снимки от пътуванията им, от футболни мачове или от приключенията им сред пр