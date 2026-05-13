Албена Вулева гони апаш с кола в Кипър: Щях да го смажа!

"Крадците в този малък, но сплотен град продължават да ми се навират в полезрението." С тези думи алармира за зачестилите напоследък обири в кипърското градче Пафос, където работи от няколко години в рецепцията на хотел Албена Вулева.

Само преди по-малко от месец бившата водеща на "Скандално жълто" се оплака, че обирджия се опитал да се промъкне в дома й.

"Чух странен шум, докато си бях още в леглото, и излязох по гащи да видя какво става. Но видях само силует на бягащ мъж заради стъклата на стълбищните площадки на сградите в Кипър", описа опасната ситуация Вулева.

Хлевоустата блондинка сподели и че малко преди това "някой се опитал да превърти ключ" в ключалката на входната й врата.

"Изобщо не съм от страхливите и щях да хукна да ги гоня и в двата случая! Не ми пука, че бях полугола! И тежко им, ако ги бях хванала!", закани се люто на злосторниците екстелевизионерката.

Наскоро бившето "момиче на късмета" довери, че е имала "още една близка среща" с крадец, този път - не в жилището си, а до местен фитнес, където тренира.

"Вчера съм отишла в залата и спирам след това да си купя грузинско вино, тъй като то е по-сладко, а аз си купувам вино само от две места в града. Въпреки че Кипър се слави със своето винопроизводство, за пиене според мен стават само две вина. Та спирам пред сергия, т.нар. киоск, да си купя грузинско вино, влизам вътре и се сблъсквам с някакъв мургав мъж, изглеждаше като наркоман и от него смърдеше ужасно. Аз се отдалечих малко, за да не се усмърдя, и си платих виното. И какво установявам? През това време този излязъл и откраднал някаква чанта", разказва Албена.

Блондито с руски корени по линия на майка си - родената в Санкт Петербург Людмила Захажаева, посочва още, че чантите били "прострени отвънка". "Хванал той една от тях и бегом. Ние обаче го погваме с колата. пресрещаме го и аз като най-активна викам: "Бързо! Хвани го! Смажи го!". А някой до нас крещеше: Убий го!". А той тича толкова бързо, че щеше да отнесе някаква женица по пътя. И тя пита: "Ама какво става?". А аз й викам: "Крадец! Престъпник! Убиец!". А женицата ми казва: "Защо не казахте, щях да го блъсна". И аз се попитах защо наистина не отворих прозореца на колата, за да й извикам: "Блъсни го бе!". Както и да е, хвърлил той чантата, изял един шамар и избягал", стига до щастливата развръзка на гонката Албена Вулева.

Тя обаче никак не е доволна, че крадецът не е получил по-болезнено възмездие.

"Изял един шамар, голяма работа. Ако аз го бях подгонила първа, изобщо нямаше да му се размине! Нямаше да го оставим! Щяхме да го преследваме до дупка с колата!", репчи се устатата русокоска.