Карлос Насар не очакваше това: Вижте какво направи Александра (ВИДЕО)

Любов, свещи, сърца и романтика като от филм! Така премина 22-рият рожден ден на олимпийския шампион Карлос Насар, а голямата изненада зад всичко се оказа неговата половинка Александра Костадинова, писа Intrigi.bg.

Красавицата буквално преобрази вечерта на щангиста с романтична обстановка, обсипана с червени сърца, балони и свещи. От кадрите, които двамата публикуваха в социалните мрежи, виждаме, че Александра е подготвяла изненадата с много внимание и любов.

На една от снимките Карлос позира щастлив до огромна червена торта с надпис „Happy Birthday my love“, а на друга се вижда романтична вечеря на свещи, подредена специално за него. Влюбената двойка сияе от щастие, а феновете веднага заляха публикациите с коментари, че двамата изглеждат „като излезли от романтичен филм“.

Самият Насар също показа емоция в специален пост за рождения си ден.

„На връх моя рожден ден осъзнавам все повече, че най-скъпото, което имам, е любовта на хората“, написа шампионът и благодари на близките си, на феновете и на Александра, която очевидно е направила празника му незабравим.

В последните месеци връзката между Карлос и волейболистката Александра Костадинова става все по-сериозна. Двамата вече не крият чувствата си и все по-често показват общи моменти в социалните мрежи. А по всичко личи, че красавицата се е превърнала в една от най-големите опори на златното момче на българския спорт.