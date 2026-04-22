Алисия жегна Николета с червило и огледало! Удря ли по бизнеса на НиЛо?

През годините Алисия и Николета Лозанова са си разменяли мъжете и винаги са били конкурентки. Сега вече ще го направят и в бизнеса. Както е известно, Николета отдавна има своя собствена марка за грим и козметика, която носи нейното име.

Попфолк звездата Алисия изненада феновете си, като пусна клипче в социалните мрежи, в което седи на стол и прехвърля крак върху крак, с продукт за устни и огледало, с което даде заявка, че пуска свой козметичен бранд. Името на компанията ѝ е „Alice Laboratory“ и от публикациите на марката в мрежата виждаме, че Алисия ще залага на скъпи и луксозни продукти както за грижа за кожата, така и за декоративна козметика. „Alice Lab идва скоро“, гласи надписа на видеото, а певицата отново изглежда повече от зашеметяващо, пише „Галерия“.

„Близо две години работя по този проект и нямам търпение да ви го представя“, призна пред последователите си секси брюнетката.

Това съвсем не е първият бизнес, с който Алисия се захваща. Още преди време хитовата изпълнителка създаде собствена модна марка съвместно с дизайнерката Димка Шаламанова, която се радва на сериозен успех.

Тази тенденция едва ли изненадва феновете, тъй като през последните години все повече световни звезди насочват вниманието си към модната и козметичната индустрия. Сред пионерите са Риана с бранда ѝ Fenty Beauty и Хейли Бийбър с бранда ѝ Rhode, които ги изстреляха сред милиардерите. По този път пое и Селена Гомес със своята марка Rare Beauty, която също увеличи богатството ѝ. Лейди Гага и Ариана Гранде също са сред успешните бизнесдами в сферата на музиката, а сега виждаме, че и родните ни знаменитости са се ориентирали натам.

Певицата Алисия имаше емоционална връзка с Валери Божинов, от когото е синът ѝ Валерко. Преди години тя се обясни в любов на футболиста по несъществуващото вече радио „Гонг“ и скоро стана ясно, че са гаджета. Раздялата с него тя преживява тежко. Между 2010 и 2012 г. изпълнителката имаше и романтична връзка с вратаря Николай Михайлов, но и с него се разделиха. Певицата е в прекрасни отношения с Никол, която е дъщеря на Николета Лозанова от връзката ѝ с Валери Божинов. НиЛо в момента е с бившия ѝ Ники Михайлов. Сложна работа, но важното е, че няма лоши чувства. Алисия е горда с 18-годишния Валери-младши, който е футболист.