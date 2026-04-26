Амая дебютира в музиката: Криско пусна първата песен на дъщеря си

Рапърът Криско е решил, че е време да отвори нова глава и да направи дъщеря си звезда. Той от години е сред най-разпознаваемите имена на българската музикална сцена, но сега насочва вниманието към дъщеря си Амая, която през септември ще навърши 7 години. Изпълнителят и жена му Цветелина Петрова предприеха изненадващ ход – създадоха инстаграм профил на момиченцето и заявиха намерението си да я превърнат в певица.

Неотдавна семейството пазеше почти пълна дискретност по отношение на децата си. Амая и по-малкият й брат Даниел, който е на 5 години, бяха извън светлината на прожекторите. Лицата им рядко се появяваха онлайн, а когато това се случваше, кадрите бяха внимателно подбрани и премерени.

Днес обаче стратегията изглежда коренно различна. Профилът на Амая вече набира популярност, а съдържанието в него е насочено към изграждането на публичен образ още от ранна възраст. Първата сериозна стъпка в тази посока вече е факт – момиченцето е записало дебютната си песен, създадена не от кого да е, а от баща й. „Тати ми направи детска песничка. Очаквайте я този четвъртък”, гласи съобщение в профила на Амая, което привлече вниманието на феновете.

Контрастът с предишното поведение на семейството е повече от очевиден. В миналото рапърът неведнъж е подчертавал, че предпочита децата му да растат далеч от публичността. „Когато пораснат, нека да се показват, ако искат. Сега са още малки и предпочитаме да ги опазим”, споделял е той. Тази позиция изглеждаше непоклатима, особено след като стана ясно, че синът им Даниел е със синдром на Даун.

Диагнозата се превръща в едно от най-тежките изпитания за двойката. Периодът след раждането на момченцето е белязан от шок, страх и несигурност. Цветелина откровено е споделяла, че е преминала през тежка депресия, продължила близо две години. Това време тя описва като изключително трудно, изпълнено с въпроси без отговор и усещане за вина. Помощта на психолог се оказва ключова, за да приеме реалността. Днес тя говори много по-спокойно за преживяното. Не крие, че грижата за дете със специални нужди е предизвикателство, което изисква огромно търпение и отдаденост. „Ако с Амая трябва да повторя нещо 10 пъти, с Дани го повтарям 100 пъти”, признава тя.

Въпреки трудностите, Петрова вярва, че синът им ги е избрал за родители с мисия – да ги направи по-силни и по-смирени, както и да им даде възможност да бъдат пример за други семейства в подобна ситуация. Интересно е, че именно след този тежък период семейството започва постепенно да променя отношението си към публичността. От пълна дискретност те преминават към внимателно споделяне, а днес – към активна онлайн стратегия, поне що се отнася до Амая.

Цветелина твърди, че е насочила вниманието си изцяло към семейството. Тя няма намерение да се връща към предишните си професии – стюардеса и танцьорка. Вместо това развива дейност като инфлуенсър, споделяйки съвети за красота и откъси от ежедневието си. Финансовата стабилност, осигурена от успешната кариера на Криско, й позволява да направи този избор без колебание.

Любовната история между двамата започва по време на работа. Те се запознават по време на снимки на видеоклип на изпълнителя. В него Петрова участва като танцьорка. Още тогава между тях прехвърчат искри, но връзката им се развива постепенно. По онова време тя работи още като стюардеса, дори има сериозни планове да се установи в Дубай. Любовта обаче се оказва по-силна – Криско я убеждава да остане, а тя бързо осъзнава, че истинското й място е до него.

Преди тази връзка рапърът имаше бурни отношения с плеймейтката Ася Капчикова – история, която днес предпочита да остави в миналото. Двамата не са в добри отношения, като причините са свързани с изневери и напрежение. В момента Криско ясно показва, че е затворил тази страница и е фокусиран изцяло върху настоящото си семейство.

С днешна дата рапърът и жена му изглеждат като двойка, преминала през сериозни изпитания, но излязла от тях по-силна и по-сплотена. Решението да покажат дъщеря си и да инвестират в нейното развитие като малка звезда за някои идва изненадващо, но за други е очаквано. „Амая е много е музикална. От съвсем малка обича да пее”, споделят близки до семейството. Началото вече е поставено и то с песен, създадена от човек, който отлично знае как се правят хитове.