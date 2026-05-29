Амая на Криско отново влезе в студиото – ето новото ѝ парче (ВИДЕО)

Първородната дъщеря на рапъра Криско – Амая, представи най-новото си парче, озаглавено „Палавото пуделче“.

Малката Амая определено върви по стъпките на баща си, когато става въпрос за музика, а това вече е втората песен в нейния репертоар.

„Авторът на детски песнички се завръща. Дъщеря ми Амая пожела втора песен… засега. И ето я и нея. Представяме ви „Палавото пуделче“. Понеже любимите ѝ играчки са плюшени пуделчета, реших да направя песен за плюшени играчки пуделчета“, сподели един от най-популярните рапъри у нас – Криско, пред многобройната си аудитория.

Новата песен на сладката Амая е всичко, което може да се иска от една детска песен – закачлив текст, забавна мелодия и колоритно видео.

Кристиан Талев определено прави всичко възможно за своята малка дъщеричка, а тя споделя любовта му към музиката. Изглежда, че след някоя и друга година можем да очакваме нова звезда на българската сцена.

Както и при предишната песен „Раз, два, три“, така и сега текстът, музиката и аранжиментът са дело на гордия баща Криско. Разликата този път е в режисурата на клипа, за която отговаря Supers4upen – доказано име в създаването на музикални видеоклипове в България.

Дъщерята на Криско расте като истинска малка звезда и все по-често привлича вниманието в социалните мрежи. Изпълнителят не крие колко е отдаден на семейството си и редовно споделя мили моменти с малката принцеса, която е неговата най-голяма гордост.

Той често я качва и на сцената, за да усети отблизо емоцията и реакцията на публиката към баща ѝ.