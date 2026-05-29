Цеца гушка секссимвола от „365 дни“! Искри хвърчат на тайна вечеря в Белград (Папарашки снимки)

Сръбската фолкзвезда Цеца Ражнатович вечеря с италианския актьор и модел Симоне Сузина, познат на милиони с ролята си на Начо в хитовата поредица „365 дни“.

Срещата им се е състояла в популярен ресторант в Белград, а сръбските медии вече гръмнаха с папарашки кадри на звездите. На снимките Цеца и Сузина позират прегърнати и усмихнати, а феновете веднага заподозряха, че между тях прехвърчат искри.

Самата Цеца също публикува кадър от вечерята в социалните мрежи. Двамата изглеждат повече от близки и очевидно се чувстват чудесно в компанията си.

Италианският секссимвол е в сръбската столица по покана на своя близък приятел – известния моден фотограф Стефан Соколовски, който работи с едни от най-големите балкански звезди, включително и с Цеца. Именно той е човекът, запознал сръбската фолкприма с актьора от еротичната сага „365 дни“.

Соколовски също е бил част от компанията на звездната вечеря, а около масата е царяло отлично настроение. Междувременно фенове вече се чудят дали зад тази среща не се крие бъдеща обща изява или дори музикален проект.

Междувременно Цеца се готви и за грандиозния си концерт в София. Балканската музикална икона ще излезе на сцената на 7 ноември в зала „Арена 8888“, където обещава зрелищно шоу с впечатляваща сценография, мощен звук и най-големите си хитове. Певицата пристига с целия си екип и най-добрите си музиканти, за да превърне вечерта в истински музикален спектакъл.