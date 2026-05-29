Неочакван обрат в живота на Наталия Гуркова! Новото й занимание ще ви остави без думи

Една от най-красивите българки е поела нов професионален път и вече работи като брокер в агенция за недвижими имоти. Красавицата успешно съчетава динамичното ежедневие с управлението на своя онлайн магазин за дрехи и с участията си в модни ревюта, където продължава да впечатлява с класа и стил.

Тоалети

Само преди дни Наталия и красивата й дъщеря Джорджия представиха авторски тоалети по покана на проф. Любомир Стойков на бляскаво събитие в хотел „Милениум“. Двете привлякоха всички погледи и показаха, че стилът и елегантността очевидно се предават по наследство.

Извън светския живот Гуркова е посветена и на духовността. Тя е част от църковното настоятелство на храм „Свети Димитър“ в село Ябланица, където работи заедно с отец Росен. Близките й разказват, че през последните години вярата е станала важна част от живота й и й помага да преминава през трудностите с повече сила и смирение.

Красота

Наталия Гуркова остава една от емблемите на българската красота. Победата й в конкурса „Мис България“ през 1998 година я превръща в любимка на публиката още съвсем млада. Самата тя не крие, че през целия си живот се е сблъсквала с предразсъдъци именно заради външния си вид.

„На красивите жени често им се налага да се доказват двойно повече“, признава тя.

Малцина знаят, че Гуркова е завършила право. Макар никога да не е практикувала професията, юридическото образование й помага в бизнеса и в житейските решения. Тя признава, че е свикнала с интригите, завистта и клюките, но е успяла да съхрани най-ценните си приятелства още от детството.

След тежката загуба на съпруга си Джордже Михалевич, който бе убит през септември 2018 година в Южна Африка, Наталия се посвещава изцяло на двете си деца. Днес тя открито признава, че именно те са нейният най-голям смисъл.

„Диамантите и скъпите вещи са преходни. Смисълът в живота ми са децата и упованието в Бог“, споделя красавицата.

В отглеждането на наследниците си Наталия разчита много на помощта на своята майка. Дъщеря й Джорджия вече е на 16 години и уверено върви по стъпките на майка си. Красавицата се изявява като модел и певица, а интересът й към модата се появява още в ранна детска възраст. Първата й голяма изява е едва на 6 години, когато участва в „Малка Мис България“, а Наталия е специален гост на конкурса.

„Никога не съм й се налагала. Искам децата ми да бъдат дисциплинирани и отговорни, а какво ще изберат да работят зависи от техните интереси“, казва Гуркова.

13-годишният й син Кристиян пък активно тренира джудо и се занимава с хореография. Наталия споделя, че двете деца са напълно различни характери, но и двамата са амбициозни и възпитани.

В свободното си време Наталия и Джорджия обичат да пазаруват заедно, да пътуват и да прекарват време в дълги разходки. А въпреки че години наред е свързвана с луксозен начин на живот, самата тя признава, че днес гледа по различен начин на материалното.

Форма

Гуркова поддържа перфектната си форма с тренировки поне три пъти седмично. Тя не консумира месо вече близо 30 години и избягва пържените храни. Запазената й марка остават дългата тъмна коса, бадемовите очи и изисканото излъчване, което не се е променило през годините.

Преди години Наталия живее дълго време в Южна Африка, където съпругът й развива успешен бизнес. Тя често е пътувала между различни държави, посещавала е светски събития и е била част от елитни международни среди.

Въпреки бляскавия живот обаче днес красавицата признава, че най-ценни за нея са спокойствието, семейството и духовният баланс.

Прави дрехи за кралици

Богатият професионален опит в модния бранш помага на Наталия Гуркова да започне кариера и като дизайнер. Само преди няколко месеца красавицата създаде модния бранд Queen by NG, който вече бе отличен в престижните награди „Златна игла“ за успешната си премиера на българската модна сцена.

„Исках да направя мода за съвременните кралици, защото всяка жена заслужава да се чувства и да изглежда като кралица. Надявам се българката да има повече самочувствие днес“, казва Наталия Гуркова.

Колекциите й залагат на елегантни линии, женствени силуети и луксозни материи, а самата тя често е лице на собствените си модели.