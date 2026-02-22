Андрей Гюров бил общ работник по строежите

№ 61. Такъв е по ред в списъка на премиерите на България Андрей Гюров (според хронологичния ред на правителствените ръководители от 1879 г. насам).

Той минава за човек с отлична репутация. Описват го като умен, дисциплиниран, способен, диалогичен и скромен. Бившият депутат от „Продължаваме Промяната” (ПП) и зам.-председател на парламента Мирослав Иванов казва за него, че пръв идвал и последен си тръгвал от работа. Като шеф на парламентарната група на ПП Гюров имал право на служебен автомобил, но категорично отказал и се движел пеша или с градския транспорт. До преди броени дни софиянци можеха да го видят в метрото, но вероятно от НСО няма да са съгласни да продължи с волния живот.

Фигурата му е обвита в тайнственост за широката публика. Той е присъствал наистина доста кратко в политиката, не е влизал в публични сблъсъци. След това изчезна от парламента, за да стане един от началниците на БНБ. И ето го днес служебен премиер!

Андрей Гюров е роден на 31 декември 1975 г. в Гоце Делчев. Родителите му са обикновени хора - инженери от герменското село Огняново. Любопитен факт е, че от там е родом и Бойко Рашков. Андрей има по-голям брат, който е архитект с множество успешни и награждавани проекти. Като ученици всяко лято момчетата са на село. Стават в ранни зори, за да помагат на баба си и дядо си, като нижат тютюн. Събуждат ги в още в 3,30, за да бъдат „на тютюна” най-късно в 4 призори. Както е известно, той се бере и ниже рано сутрин, най-късно до 8,30 часа – след това слънцето го скапва. „Беше наистина жесток и изморителен труд, но не съжалявам. Освен че помагахме на баба и дядо, с брат ми се научихме на дисциплина и отговорност. От малък знам, че и най-неприятната и тежка работа просто трябва да се свърши”, споделя Гюров.

Село Огняново е известно с минералните си извори и още през 1963 г. е обявено за балнеоложки курорт. Там малкият Андрей сам се учи да плува и се запалва по здравословния живот. А на близо е и реката, където всеки следобед ловели бира с момчетата от тайфата. Когато е в пети клас, семейството му се мести в Благоевград. Там Гюров учи в езиковата гимназия, но много му се отдавали и точните науки. Дори ходи на олимпиади по математика. Следва две години „Икономика” в Алма Матер. Тук се запознава с бъдещата си съпруга Станислава, с която са заедно от първи курс. За да изкарва някой лев, лятото работи като общ работник по строежите.

Но идва Виденовата зима. Инфлация, протести и никакви перспективи за хубава работа. Младият студент решава да си вдигне куфарите и да отиде на студентска бригада в САЩ. „Беше наистина страхотна бедност! Хората изведнъж се оказаха на дъното на социалната стълбица. Родителите ми печелеха по 10 долара на месец. Парите едва стигаха за храна. Реших, че най-добрият начин да се издържам самостоятелно и да получа образованието, което искам, е да замина за САЩ”, спомня си Гюров.

Одобряват го и получава виза, но имало проблем с финансирането – той няма и един петак в джоба. Находчивият младеж тегли заем от 300 долара и отива в Англия да бере ягоди. Неблагодарна и тежка работа, но събира парите за седмица, връща заема и купува мечтания билет за Страната на неограничените възможности. Там се записва отново „Икономика” в престижния държавен университет „Труман” в Мисури. В Америка веднага започва работа – първо в университетската библиотека, където го взимат заради отличния английски. После става охрана, защото левентът от България впечатлил янките със спортната си натура. Един от първенците е на своя випуск.

След следването си започва работа като кредитен анализатор в „Харис банк”, Чикаго. Американците му предложили повишение и дори обещали да му уредят зелена карта. Андрей обаче отказва, защото е получил стипендия за докторантура във Виена и примамливо оферта от едва от най-големите банки в Австрия – „Фолксбанк”. Освен това съпругата му Станислава работела в Обединения виенски институт на МВФ. Немският на двамата съпрузи е перфектен. Именно във Виена премиерът свиква да ползва градския транспорт. Колата му така се скапала на паркинга, че приятелите го майтапели.

Семейството се връща в България през 2008 г., а през 2009 г. Андрей Гюров започва да преподава икономика и финанси в Американския университет в България в Благоевград. Няма студент, който да каже лоша дума за него. От 2016 г. Гюров преподава капиталови пазари в Университета за приложни науки към Търговската камара на Австрия. Съпругата му Станислава също работи в Американския университет - зам.-директор е на Института по английски език. С жена си имат двама синове -17-годишния Александър и 13-годишния Владимир. Момчетата учат в Математическата гимназия в Благоевград. Вече са достатъчно големи и им е интересно да следят работата на баща си. Отличници са и са запалени спортисти.

Андрей Гюров е съучредител на „Да България“, въпреки че преди това никога не си е представял, че ще се замива с политика. През септември 2021 г. Кирил Петков го кани да се присъедини към „Продължаваме Промяната”. Двамата не се познавали, но Гюров бил препоръчан от свои студенти. Той приема. Винаги е имал гражданска позиция и с приятели е бил на някои от знаковите протести на жълтите павета. Депутат е в 57-ото, 58-ото и 59-ото Народно събрание.

Служебният премиер излиза от политиката на 26 юли 2023 г., след като е избран за подуправител на БНБ и член на Управителния съвет с ресор „Емисионно управление“. Гюров беше отстранен от поста след решение на Антикорупционната комисия, но Върховният административен съд спря това решение. В момента се очаква становище от Съда на Европейския съвет. Гюров ще разпределя времето си между Благоевград, където остава семейството му, и София, където има жилище с удобен градски транспорт.

Новият премиер катери планината всяка седмица

Плува 3 км в морето, кара колело 116 км в Странджа и бяга 21 км в едно състезание

На 50 години служебният премиер изглежда в отлична форма. Той е изключително отдаден спортист, такова е цялото му семейство. Андрей Гюров всяка година участва в ултракрос триатлона „Лъвско сърце”. Международното състезание е изключително тежко! Започва с 3 километра плуване в Черно море край Приморско. След излизането от водата триатлонците яхват велосипедите и карат 116 километра из чукарите на Странджа, а накрая бягат 21 километра в планината в условия, при които сами трябва да се ориентират за маршрута.

Миналата година Гюров постигна този гладиаторски подвиг за по-малко от 13 часа, с което покри норматива на състезателното време. „Това е най-интересният ми ден през годината”, споделя служебният министър-председател. Признава, че не го прави заради победата, а заради тръпката и затова разпределя силите си по трасето, за да успее да завърши състезанието.

Гюров плува, играе футбол, тенис, голф, баскетбол, кара колело. Синовете му тренират баскетбол, а жена му Станислава е фитнес инструктор. Любимото физическо натоварване за цялото семейство са дългите планински преходи. Четиримата често посещават Рила, Пирин, Витоша, Стара планина, ходили са по планини и в чужбина. Премиерът е покорил и най-високият връх в Западна Европа – Монблан. Скалистият гигант се извисява на 4806 метра над морското равнище и е изпитание дори за професионални алпинисти. Изкачва се за повече от ден, но Гюров го направил само за един при минус 20 градуса по Целзий и силен вятър. Именно лошото време принудило неговата експедиция да бърза.