Анна Шермин: Аз може да съм туркиня, ама и вие не сте чисти българи

https://hotarena.net/laifstail/anna-shermin-az-mozhe-da-sam-turkinya-ama-i-vie-ne-ste-chisti-balgari HotArena.net
Каролина Церовска
14952
Анна-Шермин от „Ергенът: Любов в рая“ отново запали фитила на общественото недоволство. Жената, която превърна хейта в своя валута, този път реши да говори масирано – с геополитика, етноанализи и щипка егото, което вече спокойно може да бъде измерено в тонове, пише Intrigi.bg.

В подкаста „Надкаст“ тунингованата блондинка хвърли серия от реплики, които оставиха водещите с отворени усти. Без грам притеснение тя се самообяви за… аналог на държава, при това във вечен военен конфликт. Според нея собствената ѝ житейска драма е огледален образ на случващото се в Израел.

По думите ѝ „и там, и при нея“ имало атаки, нападки и „терористи“, които ѝ рушат мира. Дори стигна до покъртителни описания за убийства, жертви и ужаси – очевидно, за да подчертае мащаба на собствените си преживявания.

Преди да стигне до тази умопомрачителна аналогия, Анна-Шермин първо разчисти друг фронт – този на етническите слухове. Категорична, че няма ромски произход, тя обяви, че идва от „чисто турско семейство“, останало от османско време. Посочи турското си име, езика вкъщи, родовите линии – всичко, за да затвърди самоличността си.

И след като изясни кой какъв е, реши да обяви и своя „експертен“ анализ върху българската нация.
Според нея е „абсурдно“ хора, прекарали столетия под робство, да претендират за чистота. По думите ѝ „българите са един от най-смесените народи“ и ако всички направят ДНК тест – „чист българин няма да се намери“.

Скандалджийката №1 от риалитито, която наричаше конкурентките си „вредители“, „джуджета“ и „пилонаджийки“, за пореден път показа, че може да създаде буря дори само с няколко изречения. Този път обаче – на ниво нации, геополитика и етнически уроци, които никой не е поръчвал.

11 Коментара

nix

преди 1 ден

баща ти циганин ма, ти отде стана туркиня. Ибали са те турци не означава, че си станала туркиня.

Коментирай

Запознат

преди 1 ден

Дори циганин ти е сводника в момента ,а и всички знаем тарифата ти 2000 лв на вечер пълно обслужване ,но който те вземе не повтаря …защо ли

Коментирай

Анна Шермин

преди 15 часа

Вие сте много по ниско ниво от мен! Дрисли мръсни!!!

Коментирай

Ина

преди 15 часа

Циганка си, но не това е проблема, проблема ти е психически, потърси лечение

Коментирай

Браво

преди 6 часа

Искам да поздравя журналиста написал тъзи статия! Безпристрастно и информативно. Аз искам да добавя малко инфо за нискоинтелигентни, псих.болни и завистливки като това по-горе циганче. То не разбира какво говори и върши. Но обича да дава диагнози и квалификации на псих. здрави, умни, красиви, известни и жени, които си знаят цената.

Коментирай

До боклук

преди 5 часа

1 Индия се състои от 2 милиарда и Китай 2 милиарда - половината свят са черни и жълти само до тук на прост език. Останалият свят Африка, Азия, Балканите, Мюсюлманските сте черни за нас. Да и вие не сте от чистата бяла раса, от която сме ние. Ами трудно се говори с толкова просто, злобно и глупаво същество. Но белите са в Австралия, в Америка почти няма, някои от Европейските държави се намира. Да кажем 75% от света са черни цигани според теб, а ти самата си от Балканските цигани.

Коментирай

До боклук

преди 5 часа

Дори аз не бих правила секс за 2000 копейки, с тях и до магазина не можеш да отидеш. ВИП ескорт взимат доста повече, може само да завиждаш какво хората правят с телата си. Докато ти девствена ще живееш недоразвита с вашите до дълбоки старини. И ще хулиш жените, които знаят за какво се използват частите им. По предназначение. Какво жените правят с телата си, не бива да ви влиза в работата, циганко селска.

Коментирай

До първите коментари

преди 5 часа

Името и не е циганско , а израелско , което е свръх престижно. А ти си скапан булгурски мелез от турското клане.

Коментирай

До боклука

преди 5 часа

Съгласна съм и за убийствата. Те навсякъде по света са най-нормални, престижни , не ги съдят, или им дават малки присъди. Само в България са проблем, дори в Северна Корея са норма. Проблем са по сайтовете в секция за коментари само, където се крият мишоците. На живо проблема е никакъв.

Коментирай

До Шермин

преди 5 часа

В толкова пропаднала нация и държава, без значение и таджикистанка да си, щом си красива ще си хулена и да си грозна пак ще си мразена. Ако си жена е престъпно грешно в Булгурландия. За тях всички са проститутки и това е най-големият проблем за един девствен инвалид.

Коментирай

До боклука от първите коментари

преди 5 часа

90% сте цигани от света и се обиждате на циганин по цял ден. Никога не съм виждала по-голяма загуба на време и инвалид по-жалък от теб, мила 🙂‍↕️

Коментирай

Коментирай

