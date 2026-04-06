Анна-Шермин: Убиха моя приятелка при атака в Израел! (Ергенката в дълбоко откровение)

„Убиха моя много близка приятелка от детството при терирористичната атака в Израел на 7 октомври 2023 г.“

Това призна разтърсващо пред „България Днес“ най-обсъжданата ергенка за всички сезони - скандалната Анна-Шермин.

Преди близо 3 години животът на красавицата, която дълги години живее в еврейската държава, се променя за миг, губейки по особено трагичен начин изключително близка другарка.

Всичко започва с първия удар срещу Израел на фаталната дата 7 октомври 2023 г. С ракетен обстрел палестинската групировката "Хамас" нападна страната от ивицата Газа, убивайки над 1200 души, сред които и цивилни. В най-смъртоносния ден в историята на Израел трагично загива и приятелката на Шермин, станала жертва на жестокостта на войната.

„Много тежко го преживях, най-вече защото майка ми и брат ми вce още живееха там. Комуникирах си с наша обща позната на мен и на убитото момиче. Тя ми споделяше как отива на погребение. Беше толкова трудно“, спомня си с ужас хубавицата.

Въпреки зверската ситуация Анна изважда голям късмет, прибирайки се у нас три дни преди избухването на войната между Израел и Газа. Нейните близки обаче - майка й и брат й, остават в „окото на бурята“ с ужаса, че всеки ден може да е последен.

„Страхувах ce, постоянно плачех по телефона! Майка ми като български гражданин можеше да напусне страната, но брат ми на този етап бе само с израелско местожителство и затвореха ли границите - край. За щастие, успяха да хванат буквално един от последните полети и си дойдоха в родината“, довери с тиха благодарност към съдбата звездата от малките екрани.

Семейството на Анна се мести в Тел Авив преди години заради нейния пастрок. Там Шермин живее в лукс, получава високо образование, усвоява 5 езика и изгражда маниерите си на ВИП дама от голямото общество. Въпреки възможностите, които Израел може да ти даде и сигурността, която въпреки войната продължава да цари привидно, животът там невинаги е „песен“.

„При сирени имахме нявкъде от 2 до 3 минути да реагираме. Понякога това ce случваше в късните часове на нощта. Светкавично бързо събирахме цялото семейство и кучето и се отправяхме към бомбоубежището“, сподели още пред вестника русата изкусителка. В тийнейджърския си период ергенката имала сериозна връзка с местно момче, което било мобилизирано. Страхът, че може да го загуби, ужасявал влюбената и крехка по онова време Ани.

„Бях на 16, а той - на 18. Тъкмо го бяха взели в армията, когато започнаха войните. Беше в главните отряди - те влизаха първи в боя. Притеснявах се много. Тежко е да знаеш, че животът на половинката ти е застрашен“, откровена е до болка участничката от романтичното риалити.

При израелци войната е всекидневие, с което, макар и трудно, са принудени да свикнат. Сегашният конфликт също не прави изключение.

„В България обстановката може да звучи страшно, но за нас в Израел (неслучайно казвам „за нас“) е просто реалността, в която пребиваваме. Както вече знаем, имаше заплаха от страна на Иран към Израел, че ще бъдат унищожени. Затова в момента всички са настроени, че трябва да се направи максимумът за сигурността на държавата", разказва Шермин, която поддържа връзка с местните там.

Въпреки че вече не живее в Близкия изток, Анна често намирала път натам. В момента това на практика е непостижимо, но тя се надява ситуацията да се подобри и то в най-скоро време, пише "България Днес".

Блондинката, която цели два пъти се пробва да намери любовта в „Ергенът“, признава: „България е моята родина! Дава ми спокойствието, което за съжаление в Израел на този етап го няма. Тук съм родена и винаги съм пазила спомена. Докато бяхме в чужбина, майка ми винаги казваше, че би желала един ден да се върнем обратно. Радвам, че отново сме си у дома“, завършва позитивно Шермин, която често лети и до Лондон при своята нова любов.