Арменски гангстер закриля мъжа на Русата Златка

Истински „вор в законе“ (от руски - висш шеф в организираната престъпност, смятан за недосегаем, б.ред.) стои зад разследвания за черно тото арменец Карен Хачатрян, все още актуалния мъж на палавата пазарджиклийка Златка Райкова, популярна като Русата Златка, научи репортер на „Уикенд“.

Бившият тенисист и брат му Юри, заедно с двама техни съучастници, бяха задържани в мащабна полицейска операция срещу черното тото на територията на България, Франция, Испания, Румъния и Мексико.

Разследването започва преди 3 години, когато Националният орган по хазарта на Франция се самосезира за необичайни залози на двойки в тенис турнир от трета дивизия. След като привикват състезателите от едната двойка на разговор, спортистите признават за интензивна комуникация между тях и други хора, сред които и братя Хачатрян.

Арменците с български паспорти не са непознати в скандалите – в миналото те са санкционирани от Международната агенция за почтеност в тениса. През 2020 г. Карен получава доживотна забрана за 5 доказани случая на уреждане на мачове и 9 опита за подстрекателство към колеги-тенисисти да загубят, с което бе лишен от състезателни права завинаги и глобен с 250 000 долара. Малкият брат Юри пък е лишен за 10 години от права за улесняване на незаконни залози и комуникиране с играчи с цел манипулиране и отнесе глоба от 50 000 долара.

Според френските власти на върха на схемата за уговаряне на мачове стои едно от ярките лица на арменската мафия Александър Макарян, наричан в подземния свят Ало Макарян. Докато останалите от схемата Анжело Янев и Дилян Янев търкат наровете – съответно в затвора в Марсилия и в София, двамата братя са на свобода от ноември.

Свикналите на охолен живот Карен и Юри трудно понасяли ареста и били готови да проговорят срещу шефовете си арменци, за да бъдат навън. През 2020 г. Армения прие мащабни законодателни промени, които удрят тежко върху „коронованите“ престъпни авторитети, като роденият в Москва Макарян е обект на засилен натиск от местните власти.

Това наложило да се вземат спешни мерки за тяхното освобождаване, поради което бил ангажиран топ адвоката Любомир Таков. Защитникът има репутация на специалист по екстрадиционни дела и бил лично препоръчан на братята Хачатрян от друг „вор в законе“ – Андрей Недзелский, по прякор Лвовски или Неделя, влиятелен криминален авторитет в Централна Украйна.

ВИП престъпникът е издирван от украинските власти за предполагаемото му участие в убийството на негов бизнес партньор през 2009 г., като през 2021 г. бе задържан на летището във Варна. Въпреки искането за екстрадиция от страна на Украйна, българският съд отказа да го предаде поради твърдените от защитата риск от политическо преследване и опасност за живота му в украинските затвори, след което той бе освободен под гаранция и изчезна от публичното пространство. Именно успешното блокиране на искане от Интерпол за фигура от такъв ранг в международната престъпна йерархия насочило избора на арменците към адвокат Любомир Таков, който няколко пъти пътувал до Франция и Армения с цел договаряне на защитна стратегия. Юристът бил твърдо убеден, че никой български съд не би допуснал екстрадиция в случая, след като самата полиция и прокуратура излязоха с твърдение, че братята и съучастниците им са действали от територията на България.

Прът в стратегията на защитата можело да сложи съдът. Софийският апелативен съд се опитва да преодолее противоречивата съдебната практика по изпълнение на Европейска заповед за арест, когато престъпленията, сочени в нея, са извършени и в България. По свое дело председателят на Съюза на съдиите в България отправил преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, което СЕС приел да гледа по реда на спешното производство. Интересното в случая е, че делото касае именно единият съучастник на братята Хачатрян – Дилян Янев. Решението се очаква да излезе в средата на февруари, а дотогава българските съдии са с вързани ръце.