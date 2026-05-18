Асен Кукушев сватосва ергенка с брат си

Неочаквана любовна схема се разигра в подкаста на Асен Кукушев, след като водещият реши да сватоса брат си с една от най-колоритните участнички в сегашния сезон на „Ергенът“ – Гориция Габровска.

Красавицата гостува в онлайн предаването на актьора, който забавлява зрителите с интелигентното си чувство за хумор. Вместо разговорът да остане само около любовното риалити, Кукушев бързо насочи темата към свободния си брат – и то с такъв ентусиазъм, сякаш представяше най-желания ерген в България.

„Имам брат и той не е женен“, обяви Асен с усмивка, след което започна подробно да изрежда качествата му. Баткото на артиста имал собствен апартамент в „Младост“, занимавал се с компютри – разбирал много от софтуер и хардуер, а покрай всичко това приготвял и страхотни здравословни протеинови ястия.

„Аз съм готов да го продам на всяка цена“, пошегува се водещият, който се е заел активно с любовния живот на необвързания мъж.

Ергенката моментално влезе в тона на разговора и започна да надгражда идеята. Дългокраката чаровница отвърна, че двамата спокойно можели да станат истинска двойка за пример и сила.

„Аз имам къща в Дупница“, каза тя с гордост, а Кукушев я контрира: „Брат ми пък е наследил и имот в с. Невестино, Кюстендилско“.

Габровска чистосърдечно сподели, че няма никакъв проблем да се грижи финансово за мъж, а възрастта на баткото на Кукушев, който е на 46, изобщо не я притеснява, въпреки че лъчезарната дама е едва на 29 години. Момата призна и че все още вярва в случайните срещи извън приложенията за запознанства.

„Аз смятам да дам шанс на срещите на улицата, след като не открих любовта в романтичното шоу“, каза брюнетката, допълвайки, че баща ѝ още не си е свършил работата да ѝ намери мъж.

Животът на Гориция се оказва доста цветен и необичаен. Тя е родена в София, но едва на годинка заминава с майка си за Италия, където израства в Милано. Родителите ѝ са родом от Дупница. По-късно животът отвежда Гориция в САЩ, а днес живее в Оклахома и работи в сферата на клиничната микробиология и общественото здравеопазване.

Габровска дори се шегува, че може да предложи на бъдещия си мъж цели три гражданства – българско, италианско и американско. Ергенката признава още, че като ученичка била истинска трагедия по английски език.

„Това не беше за мене“, разказва високата дупничанка, спомняйки си как учителката ѝ дори не вярвала, че някога ще научи езика.

Още по-комична се оказа историята около записването на любимката на зрителите за „Ергенът“. След семейна вечеря и няколко чаши вино близките ѝ решили да пуснат кандидатура от нейно име за риалитито. Понеже не знаела как да попълни въпросите в анкетата, Габровска предложила да използва ChatGPT, а днес се шегува, че сигурно точно заради отговорите от изкуствения интелект продукцията я е харесала.