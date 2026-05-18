Стоичков: Цял свят пее "Бангаранга"!

"Дара над всички! България над всички! Цял свят пее "Бангаранга"!!!"

Това емоционално послание в социалните мрежи написа българският кавалер на "Златната топка" от 1994 г. Христо Стоичков, за да честити успеха на певицата Дара, която категорично спечели тазгодишното издание на музикалния конкурс "Евровизия".

Още преди финала Камата използва своята популярност, за да призове за подкрепа към Дара. Стоичков публикува специално видео с внучката си Миа, с което заедно двамата вдъхваха кураж на българската певица.

"Дара заслужава цялата ни подкрепа - талант, енергия и истинско присъствие на сцената! Нека бъдем зад нея и покажем колко силен може да бъде българският глас", написа Стоичков. Христо завършва публикацията с апел: "Подкрепете Дара и България!".

Самият Ицо също е изкушен от сцената и песента му "Любов поне" с Тони Димитрова и братя Аргирови се върти в ефира от пролетта на 2024 г.

Сега цяла плеяда родни звезди празнуваха заедно с цялата Родина успеха на лъчезарното ни момиче Дара.

С публикации в социалните мрежи за триумфа на "Бангаранга" на световната сцена излязоха капитанът на националния отбор по футбол Кирил Десподов и пилотът от Формула 2 Никола Цолов.

Президентът на федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева разкри бушуващите в нейното сърце чувства: "Дара спечели "Евровизия" 2026! Честито, прекрасно, талантливо, българско, разкошно момиче.

Светът полудя по Дара и българската песен! А аз полудях по нея и изумителната й харизма и талант още преди две години и й пожелах световна кариера!

Е, Дара, вече си световна звезда... Искряща... Обичам те и се гордея с теб!Честито и нека това е само началото", споделя Илиана Раева.

Баскетболната легенда Георги Младенов излезе с пиперливо изказване към онези сънародници, които оплюваха Дара далеч преди началото на конкурса. "Къде сте, анонимни, завистливи клоуни, тъпо ли ви е? Напук на вашите тъпи и гадни публикации в интернет Дара е първа! Браво, момиче, ти си нашата гордост!"