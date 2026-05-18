Готви се нещо МАЩАБНО! Мис България снима филм сред декорите на „Game of Thrones“ https://hotarena.net/laifstail/gotvi-se-neshto-mashtabno-mis-balgariya-snima-film-sred-dekorite-na-game-of-thrones HotArena.net

Камера! И-и-и-и екшън! Май точно така звучи в момента животът на Венцислава Тафкова. Мис България 2020 се появи в легендарните Atlas Studios в Мароко и кадрите, които публикува, подсказват само едно – готви се нещо голямо, пише Paparak.bg.

Става дума за най-големия снимачен комплекс в света по площ – истинска киноимперия, през която са минали над 3000 продукции. Именно там са снимани култови заглавия като „Game of Thrones“, „Гладиатор“, „Мумията“, „Kingdom of Heaven“ и още десетки холивудски продукции.

Появата на пловдивската дива в мароканския Холивуд идва само дни след като излезе AI филмът й „Легендата за Армира“, където Тафкова не само изигра главната роля, но застана и зад проекта като продуцент.

Именно затова все повече се засилват подозренията, че Мис България вече работи по следващ филмов проект. Не липсват и догадки, че може би става дума за мащабен музикален видеоклип към новото парче на изпълнителката на „Совалката“, което тя подготвя от известно време.

Каквато и да е истината, едно е сигурно – Тафкова определено не е попаднала случайно на едно от най-епичните снимачни места в света.

А ако съдим по сторитата ѝ от Atlas Studios… следва продължение.