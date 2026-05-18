Яна Титова: Трудно ще намерим актриса, която да изиграе Лили

„Все още не сме намерили актрисата, която ще изиграе Лили Иванова. Това ще е труден процес.“

Това каза пред „България Днес“ Яна Титова, която ще режисира филма за легендата на българската естрада Лили Иванова. Мащабният пълнометражен биографичен филм ще бъде продуциран от компанията „Междинна станция“ на Иван и Андрей в съвместна продукция с фондация „Лили Иванова“.

Преди време двамата признаха пред медиите, че след колосалния успех на филма им за Гунди примата сама ги потърсила покрай рождения си ден и им предложила заедно да увековечат историята на живота ѝ на големия екран.

„Ние поехме към Лили Иванова, която много уважаваме, отговорността да вложим целия си професионализъм и цялото уважение, което изпитваме към нея, за да пресъздадем живота ѝ по най-достойния начин“, разказа Андрей. Той обясни, че екипът на продукцията включва доказани професионалисти като режисьорката Яна Титова, която има изключителен усет към сложните човешки съдби. Като доказателство посочи награждаваните и високо оценени нейни филми „Доза щастие“ и „Диада“.

„Всичко, каквото трябва да бъде направено за доброто на филма, е направено, но се пази в тайна.“ Така с усмивка Яна Титова отговори на въпрос дали се е срещала с естрадната легенда, за да успее по-добре да пресъздаде нейната същност.

Режисьорката не крие, че проектът е изключително сложен и отговорен, защото да пресъздадеш образа и житейския път на жива легенда, символ на цяла епоха, която следи творческия процес отблизо, е огромно предизвикателство.

По думите ѝ сюжетът ще проследи три етапа от живота на Лили Иванова – от ранното ѝ детство и младежките години в родния Кубрат до върховете на музикалната сцена и безпрецедентната ѝ съвременна кариера.

Затова големият кастинг за различните възрасти на легендарната естрадна изпълнителка все още тече с пълна сила. Търсят се момичета и жени, които да се превъплътят в различните периоди от живота на певицата.

„Търсят се актриси с музикални и актьорски заложби“, издава още Яна Титова.

Подборът се провежда с изключителна прецизност, тъй като бъдещата звезда на филма трябва да съчетава специфична харизма, силни гласови данни и характер, достоен за образа на Лили Иванова.