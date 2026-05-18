Фънки отсече: Всичко живо сега ще направи гуша от Дара!

"Браво на момичето, че спечели. Сега всичко живо ще направи гуша от тази победа на Дара."

Това каза пред "България Днес" фронтменът на "Черно фередже" Димитър Ковачев-Фънки, който не бе разбрал до сутринта, че победата в "Евровизия" е за България и Дара Йотова.

Крисия може да е следващата Дара Снимка: Архив

"Ние свирихме до 4,00 сутринта и сега такъв махмурлук ме гони, че ме цепи главата. Не съм го гледал този провален фестивал. Една голяма звезда няма в него, защо да го гледам. Само по времето на Хитлер, когато са участвали АББА, е имало звезди. Сега е излишна глупост", допълни през смях Фънки.

Според него успехът на Дара си е само неин и на екипа, но в България всички ще почнат да правят сметки как да спечелят на неин гръб. "Всичко живо ще почне да прави гуша - то ще е фалшива храна, алкохол, дрехи, аксесоари, ресторантите ще вдигнат още повече цените, ще настане масова радост сред многото ментета във всички смисли", разсъждава фънкарят. И все пак, по думите му, поне туризмът може да има полза. "Ще дойдат богатите немци и американци да ни напълнят хазната", смее се Фънки, който се надява да оправи махмурлука си и да е с "росна главица" на финала на "Като две капки вода" в "Арена 8888" тази вечер.

"Много съм щастлива от победата на Дара. Тя е достойна. Когато аз бях на "Евровизия" на 10 години, не можех да осъзная какво внимание се струпва върху теб, но бях щастлива. Преминала съм през тийнейджърските депресии, които смятам за нормална част от пътя на всеки човек, но продължавам напред да изкачвам моя личен връх. И да, много ми се иска да се явя на националната селекция догодина, но е важно с какъв екип ще бъда. Не бих се явила с екип, с който не се уважаваме и си нямаме доверие", сподели от своя страна и Крисия, момичето, което ни зарадва с участието си в детската "Евровизия" през 2014 година.

Колкото до екипа, с който Дара спечели "Евровизия" вчера, всички бяха чужденци и това също се отчете от медиите по света. "БНТ избра международен екип, а гърците ръководеха проекта. Това се оказа най-печелившата стратегия, защото те помогнаха на Дара да излезе от ступора, в който беше изпаднала след хейта, който се изсипа срещу нея и мен. Те я изтеглиха от България и всичките репетиции се случваха в Атина. Там тя репетираше всеки ден с вокален педагог, имаше фитнес постоянно, дори тичаше на пътека и пееше. Направиха й и хранителен специален режим, изобщо всичко, което е необходимо, за да добие тя увереност и да преодолее физическата тревожност, в която беше изпаднала", сподели и продуцентът на Дара - Саня Армутлиева, която бе с нея във Виена.

Победителката в шоуто Дара веднага след победата благодари на екипа си с думите: "Когато срещнах Бенки и Киша за първи път, веднага си паснахме, имахме толкова много еднакви идеи и една и съща естетика. Аз не исках да съм обикновена танцьорка с огън, а различна и приключението, в което попаднах, много ми допадна", каза Дара. Тя благодари най-вече на съпруга си Ервин Иванов, който е лекар и доктор по фармакология. Той й помогнал много в преодоляването на синдрома ADHD, който изпълнителката призна, че има и той не е "каприз", "мързел" или "невъзпитаност". "Зад него често стоят огромна чувствителност, креативност, емоции и постоянна вътрешна борба", по думите на Дара. "Искам да благодаря и на Димитрис, който е замесен в продукцията на песента. С него работя от 10 години. Да го срещна беше един сюрреалистичен момент. Има и още един човек румънец, който не е тук, но и на него искам да благодаря. Щастлива съм да споделя посланието, което искам да кажа с песента си "Бангаранга" - любовта винаги побеждава, а не страхът", допълни още Дара на пресконференцията, като взе трофея.

Той й бе връчен от JJ, който грабна приза миналата година. "Знаех, че ще спечелиш", обърна се той към Дара. Младата певица успя да впечатли публиката със своя емоционален вокал и стилно изпълнение, което съчетаваше съвременна поп музика и запомняща се хореография. Представянето й показа, че българските изпълнители могат уверено да се конкурират на голямата европейска сцена и да привличат вниманието на международната публика. Националните журита дадоха своите оценки, които допринесоха за крайното класиране. Малта, Дания, Литва и Австралия дадоха по 12 точки на България, а страната ни даде 12 точки на Малта. За съжаление Украйна не ни даде нито една точка. И така България беше лидер във временното класиране след оценката на националните журита с 204 точки, следвана от Австралия и Дания със 165 точки и Франция със 144 точки. От публиката изпълнението на Дара получи точки 312 точки и общо нашето момиче спечели главозамайващите 516 точки, като остави далеч след нея Израел с 343 точки.

В кулоарите се коментираше, че главният спонсор на фестивала е израелска компания със седалище в САЩ и че някои от участниците имали съмнения в класирането. Това така и не бе официално коментирано.