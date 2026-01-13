Азис с подробности за сватбата си от Хавай

"Омъжвам се!"

Тази бомбастична новина, която сподели Азис тези дни, хвърли в музиката феновете на Костинбродския славей. Попфолк звездата обаче не посочи името на щастливия младоженец, с когото ще се врекат във вечна вярност един на друг. Единственото сигурно е, че изпълнителят на "Сен Тропе" изстреля информацията за предстоящата сватба от Хавай. Въпреки че се зарече да не напуска романтичния "син остров", възпят от Елвис Пресли, певецът с уникалния фалцет пусна наскоро кадри как тренира във фитнес с кученцата си... в Лос Анджелис. Но това явно са подробности, все пак и в холивудските филми се срещат подобни нестиковки, нали така?

Попфолк светилото призна, че хващането на пожар на самолета за Хавай навръх Нова година било "бягство и търсене на усамотение". "Реших да се прибера за малко във втория си дом. Липсваше ми всичко тук. Имах нужда да ходя гол до кръста, да тренирам, да си подредя главата", откровеничи певецът.

Широката публика се впусна светкавично в догадки кой е избраникът за брачен партньор на Азис. Любопитна подробност е, че еднополовите бракове са разрешени на Хаваите, които са американска територия, и през последните години вече няколко български гей двойки се венчаха именно там с традиционните сватбени венци.

Повечето колеги на Костинбродския славей са на мнение, че звездният изпълнител ще каже заветното "да" на своя много близък приятел - актьора и продуцент Кирил Кирилов, с когото се снимаха полуголи миналото лято в двора на хасиендата на Азис във Флорида. В края на ноември певецът отправи толкова мило пожелание за ЧРД-то на Кирилов, че то по-скоро приличаше на обяснение в любов.

"Какво е човек без най-добър приятел до себе си? Аз не мога да кажа, защото имам теб! Какво щастие е да знам, че съществуваш и съм те намерил! С теб се смея, плача и преоткривам себе си всеки път. Уча се от теб за милион неща. Умен, интелигентен, възпитан и креативен! Повече от живота не мога да искам, освен да съм край теб и ти до мен. Честит рожден ден, красиво момче! Винаги ще те обичам и почитам!", написа под общата си снимка с актьора и свой мениджър Азис.

Но "горещата мъжка дружба" на Костинбродския славей с Кирил Кирилов не се изчерпва само с възхищение и думи на любов. В българско гланцирано издание за "звездни съдби" изпълнителят на "Хабиби" доверява, че... младият актьор и продуцент е "неговото семейство". Самият Кирил пък споделя, че "нашето приятелство не може да се опише с думи - то е чувство". "Когато съм в чужбина, ми липсва ужасно. Все едно част от мен е останала някъде. Това, което имаме, е нещо рядко и истинско", посочва към по-дълбоките корени на връзката им избраникът на Азис.

"Семейство. Той е част от целия ми път - от всичко, което съм изживял досега. На него съм поверил най-големите си тайни. Чувствам го като мой брат - истински, кръвен", разкрива на свой ред и Азис.

Мнозина обаче се питат: дали и това бракосъчетание на Азис няма да се окаже поредният рекламен трик, напомняйки, че през далечната 2006 г. той вече се "омъжи" за своя тогавашен приятел Ники Китаеца. Кралят на фолка и мускулягата разиграха и истинско сватбено тържество в елитно столично заведение. На него Азис бе накипрен в булчинска рокля, двамата със "съпруга му" пиха шампанско брудершафт, размениха си брачни халки и на традиционното подвикване "горчиво" от вип гостите се целунаха като същински младоженци.