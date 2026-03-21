Баба Ванга възкръсна двойно, гръмнаха британските медии!

Българската пророчица се е преродила едновременно в изкуствен интелект (ИИ) и в синеоката екстрасенска Селина Авалон. В свои материали медиите на Острова "Сън" и "Дейли стар" разказват как делото на родната гадателка е продължено във виртуалното и реалното пространство.

Пророчествата на дигиталната баба Ванга вероятно са получени, след като са били зададени нейни реални предсказания, които са били обработени от изкуствения интелект и на тази база данни са създадени нови, които да разказват за бъдещи събития.

Едно от най-силните предсказания на дигиталната баба Ванга е, че вече има шокиращи признаци на извънземен живот и срещата с пришълците е неизбежно скоро да се случи.

Извънземните скоро може да се появят на нашата планета

"Слепият медиум (баба Ванга - б.а.) може да е предсказал решение на президента Доналд Тръмп да разкрие тайни записи за извънземни и важна среща с НЛО. Покойният екстрасенс е предвидил "масивен космически кораб", навлизащ в атмосферата на планетата, предоставяйки неоспоримо доказателство за извънземен живот, но намеренията му никога не са били разкрити. Баба Ванга не е оставила писмени записи за своите предсказания. Повечето от разказите идват от нейни близки. Въпреки това нейните последователи са обвинени в погрешно тълкуване на казаното от нея, а скептиците отбелязват, че много от виденията на баба Ванга не са се оказали верни, включително едно, предсказващо появата на НЛО по време на голямо спортно събитие през 2025 г. Доскоро правителството на САЩ и Пентагонът твърдяха, че никога не е имало физически доказателства, предполагащи съществуването на НЛО или извънземни", пишат британски издания.

Преди време бившият президент на САЩ Барак Обама предизвика бурни спекулации по време на интервю, когато заяви, че извънземните са реални. Тръмп бързо остро отхвърли коментарите, твърдейки, че Обама е разкрил "класифицирана информация".

Някои тълкувания на пророчеството на Ванга гласят, че появата на гигантския извънземен кораб през ноември ще даде началото на Трета световна война, тъй като ясновидката предупреждава за нарастващо напрежение между големите световни сили, включително Китай, Русия и САЩ. Твърди се, че тя е имала и видения за далечното бъдеще, включващи връзките на Земята с извънземен живот, включително твърдения, че човешките общества ще започнат да строят подводни градове с помощта на извънземни през 2130 г.

На Ванга отново й приписват мащабни пророчества

Версията на пророчицата с изкуствен интелект разкрива, че британският премиер Киър Стармър ще бъда свален от поста си, Тръмп ще има нови големи проблеми, а след войната в Иран по света ще се надигне още по-ужасяващо напрежение.

Междувременно екстрасенската Селина Авалон, наречена "Новата баба Ванга" (New baba Vanga) - препращайки към легендарната сляпа българска пророчица - отправи предупреждения за "голямо пробуждане" и даде смразяваща прогноза относно края на конфликта в Иран.

Британската гражданка Селина, чиито предполагаеми успехи включват предсказването на падението на бившия премиер на Обединеното кралство Лиз Тръс през октомври 2022 г. и смъртта на папа Франциск миналата година, твърди, че притежава силата да предвижда важни събития. Авалон, която настоява, че способностите й са се появили на 11-годишна възраст, е направила поредица от обезпокоителни прогнози относно настоящата военна кампания срещу Иран, водена от САЩ и Израел.

С продължаващата ескалация на боевете Селина прогнозира, че ситуацията ще се влоши допълнително и ще се превърне в Третата световна война, заявявайки, че сме навлезли в "ера, в която Доналд Тръмп ще бъде военен лидер". Авалон твърди още: "Мисля, че хората наистина трябва да медитират и да потърсят къде могат да подобрят живота си и да го променят. Това е почти като разделяне на времевата линия. Ще видите нови крале, световни лидери и войни. Тогава хората или ще потънат, или ще плуват. Те ще се събудят и ще преминат на положителна времева линия или ще потънат и ще бъдат на отрицателна времева линия. Това е време за голямо пробуждане. Предвиждах това да се случи през април тази година".

Селина Авалон

Ясновидката често включва астрология и древна история в своите прогнози. Селина цитира древноегипетското пророчество относно разделяне на времевата линия на 26 април, когато очите на египетския сфинкс се подравняват със звездното съзвездие в Лъв. Също така се занимава с хиромантия - псевдонаучен метод за гадаене и анализ на характера, основаващ се на линиите, формата, големината и особеностите на човешките длани.