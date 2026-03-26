Баджо Миро заряза Лена и Деа (Снимки)

Докато отломките от „Продължа вам е промяната“ берат срам с изключително рехавия старт на предизборната им кампания, доскорошната първа дама на партията Лена Бориславова си има съвсем други грижи.

Угрижена и с малката Деа на ръце, бившата депутатка бе засечена рано-рано сутринта от фотографите на ПИК край щабквартира на вечните годеници в партията на харвардите.

Не е изключено дъщерята на Лена и Мирослав Иванов да има типичните за сезона здравословни проблеми и това да е наложило ранната сутрешна разходка с Шкодата на майка й.

До сега за Деа основно се грижеше баща й, а след като Лена бе отказана от новата власт в „Промяната“ да участва в изборната надпревара, занапред ролята на детегледачка ще се изпълнява от самата нея.

Ако, разбира се, Баджо Миро успее да се добере до депутатската банка на мястото на Бориславова.

За да не оставят семейството съвсем без депутатска заплата, от „Промяната“ поне направиха бившия заместник-председател на Народното събрание водач на две листи. И понеже в родния му Ямбол ПП почти сигурно няма да спечелят мандат, го пласираха начело и в Бургас.

Мирослав Иванов не успя да се класира нито за 50-ия, нито за 51-я парламент.