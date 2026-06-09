Бившият на Михаела Маринова вдигна сватба с любимата си Ани (Снимки)

Известният български футболист Александър Дюлгеров, който в миналото имаше връзка с поп певицата Михаела Маринова, официално сложи край на ергенските си години, след като сключи брак със своята любима Ани. Младоженците си казаха заветното "да“ на романтична сватбена церемония, проведена на символичната дата 06.06.2026 г.

Елегантно тържество в тесен кръг

Сватбеното тържество бе организирано в тесен семеен и приятелски кръг, далеч от излишната показност, но с изключително внимание към всеки детайл. Кадри от щастливия ден вече се появиха в социалните мрежи, като на тях се виждат сияещите младоженци, позиращи пред впечатляваща арка, изработена от нежни бели рози.

Две зашеметяващи визии за булката

Булката Ани привлече погледите на присъстващите, като заложи на две изцяло различни визии по време на празника. За официалната част на церемонията тя избра елегантна рокля с изчистен силует, съчетаваща изискан сатен и корсет с фини перлени акценти. За последвалото парти младата дама смени тоалета си с къса рокля без презрамки, създадена за удобство по време на танците.

Любопитен акцент в стайлинга стана и нейният булчински букет. Той следва една от най-модерните сватбени тенденции през последните сезони, като цветята са оформени по специфичен начин – като стилна чантичка с декоративна верижка.

Най-важната титла за младоженеца

Близките приятели на популярния футболист не скриха огромното си вълнение от щастливото събитие. В своите поздравления към новото семейство те изразиха радостта си с думите: "След толкова победи на терена, Сашо спечели най-важната титла в живота си“.