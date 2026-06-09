Майкон каза „Да“! Звезда на Левски се ожени по време на паузата

Докато футболът е в почивка, защитникът на Левски Майкон отбеляза един от най-важните моменти в живота си. Бразилецът сключи брак със своята половинка Тайнара Гомес, а щастливата новина бързо намери място в социалните мрежи.
Емоционални кадри от специалния ден.
Младоженците споделиха снимки и видеа от церемонията, които предизвикаха множество поздравления от приятели, близки и фенове.
Към публикацията си Тайнара Гомес добави кратко, но много лично послание: „Que bom que vc chegou“, което може да бъде преведено като „Колко хубаво, че дойде“.
Думите ѝ събраха стотици реакции и показаха колко специален е бил моментът за двамата.
Сватбата идва в интересен период за Майкон, който освен лични поводи има и важни въпроси за решаване във футболната си кариера.
Бразилецът се утвърди като един от стабилните играчи в състава на Левски през последните месеци и ръководството на клуба вече работи по удължаването на договора му. От „Герена“ потвърдиха, че към футболиста е отправено предложение за нов контракт.
В клуба се надяват Майкон да продължи кариерата си в Левски и през следващите сезони. Силните му изяви го превърнаха във важна част от отбора, а оставането му би дало допълнителна стабилност на състава преди предстоящите предизвикателства в България и Европа.
Засега защитникът има повод да празнува най-вече извън терена, но скоро вниманието отново ще се насочи към бъдещето му със синята фланелка.