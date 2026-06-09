Любовта ме промени! Мис България проговори за новия мъж

Месеци наред феновете на Венцислава Тафкова се опитват да разгадаят кой е тайнственият мъж до Мис България. Огромни букети от червени рози, романтични пътешествия до екзотични дестинации, загадъчни послания в социалните мрежи и нито една обща снимка.

Този път обаче самата Тафкова направи признание. В свое интервю за Xnews топ красавицата проговори за мъжа до себе си и не скри колко е влюбена.

„Да, имам мъж до себе си и съм щастлива“, сподели за първи път Мис България 2020.

Макар да продължава да пази самоличността на любимия си в тайна, по всичко личи, че тайнственият мъж е изключително специален за нея - пловдивчанката никога досега не си е позволявала да говори открито за любовта.

„Вярвам, че когато една жена е влюбена и се чувства обичана, това си личи. Любовта ми носи спокойствие, вдъхновение и увереност да преследвам още по-смело мечтите си“, признава тя.

Покрай любовта обаче пловдивската амбиция не забравя и за работата. Изгряващата фолк певица дълго време подготвяше новото си парче „Малък си за мен“, чиято премиера е именно днес.

„Проектът е доста мащабен – песен, в която съм вложила най-много време, емоция и внимание към детайла. Мога да кажа, че този път вдигнах летвата доста по-високо и като музика, и като визия“, обещава изпълнителката.

Премиерата на парчето е днес – на 9 юни, от 19 часа в личния канал на Венцислава в YouTube.