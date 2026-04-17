Балъков одобри бразилска снаха (СНИМКИ)

Синът му Красимир-младши заби 23-годишна топмоделка и актриса, води я в София

23-годишна топмоделка и актриса от Бразилия е гласена на снаха на футболната легенда Красимир Балъков. Неговият син Краси-младши заби страхотно гадже на име Клаудия Луизе, научи ексклузивно "България Днес".

Връзката им е сериозна и двамата дори вече живеят заедно. Нещо повече, наследникът на Бала я доведе в София за 60-годишния юбилей на татко си в края на март. Магическия халф много е харесал бразилката и я е одобрил за снаха. Клаудия дори си е станала много близка с щерката на Балъков - Глория. "Обичам те безкрайно, моя любов", не крие чувствата си в коментар под тяхна обща снимка в инстаграм влюбеният Красимир-младши.

Луизе е родена в Сао Пауло, Бразилия, но отдавна се изявява в Европа, живяла е в Португалия, както и в столицата на Великобритания - Лондон. Висока е 170 сантиметра. Според близки до семейство Балъкови дори вече се говори за сватба между двамата.

В последните години синът на легендарния халф Красимир Балъков се занимава с нов бизнес. Той е футболен агент, след като отвори собствена мениджърска агенция. Притежава сертификат от ФИФА. Преди това тренираше активно тенис в популярна испанска академия, но не успя да стане професионален спортист.

Мъжкият наследник на Бала се ражда преди 29 години, по времето когато Магическия халф е във вихъра на кариерата си и вече се е превърнал в голяма звезда на германския "Щутгарт". Впоследствие, когато порасна, Краси остана да живее там и дори се занимаваше с футболното училище на татко си в града.

Още от този период Младши винаги е пленявал женските сърца, а обожателки не са липсвали. Той имаше сериозна връзка с германка на име Еми, с която живееше, но последва разлъка. Когато се прибра в България, около младия Балъков също се въртяха засукани девойки. През 2018 година той бе забелязван често в компанията на моделката Никол Николова, с която станаха и гаджета. Тя е сестра на Куини-Алис - бившата на Благо Джизъса. Сега татко му се надява най-сетне да се е наживял и да е срещнал жената, с която да създаде семейство.

Балъков и половинката му Кати Фогел с нетърпение очакват още внуци. Героят от САЩ '94 стана дядо през 2018 година, когато щерка му Глория го дари с първороден внук. Момченцето носи името Диего Армандо, като аржентинската легенда на футбола Марадона. Зетят Армандо Казо е италианец. Гордият дядо не крие, че обожава да отделя време за игри с малкия.