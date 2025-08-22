Българка е най-харесвана в Азия

Русенката Гюлсим Али влезе в престижна класация, нареди се до световни звезди

Българка е 6-ата най-харесвана актриса в Азия! Това показва гласуване в класацията "Азиатска икона 2025", в което участват хиляди любители на телевизионни продукции.

Русенката Гюлсим Али, която е едно от най-разпознаваемите имена в турските сериали, успява да достигне до престижното място, след като преборва конкуренцията на актьори от Турция, Индия и Южна Корея.

Българката се бори в надпреварата редом до актьори, които имат световна популярност - Неслихан Атагюл, Енгин Акюрек и Керем Бюрсин. Този успех още веднъж доказва нарастващата популярност на турските продукции и актьори сред зрителите в Азия и по света. Турските сериали продължават да печелят сърцата на международната публика със своите емоционални истории и силни изпълнения, коментират тв експерти.

Русенката е не само красива, но и талантлива актриса

Наскоро стана ясно, че Гюлсим ще има главна роля заедно с Енгин Акюрек в новия турски сериал "Плодородни земи". Русенката ще се превъплъти в ролята на прокурор Невин - силна, интелигентна и решителна жена, чиято съдба ще се преплете с героя на Енгин Акюрек в напрегната любовна драма. "Това е първият път, когато двамата актьори ще си партнират в един проект, което предизвиква огромно любопитство сред зрителите", съобщава турската медия "Газетекрълтък". Сюжетът се развива в плодородните земи на Адана, като обещава дълбоко емоционално преживяване с фокус върху семейните връзки, миналото и връзката с родната земя.

Гюлсим вече натрупа опит в сериалите

Гюлсим Али е родена на 18 февруари 1995 година в Русе, а родителите й са български мюсюлмани. Гюлсим за пръв път попада в светлината на прожекторите през 2009 г., когато печели в София конкурса "Супермодел на България". Тогава тя е едва на 14 г. и е най-малката участничка, но впечатлява журито с отлични мерки и височина от 174 сантиметра. Впоследствие Гюлсим представи страната ни на световно дефиле в бразилския град Сао Пауло.

Първите стъпки на Гюлсим в киното са през 2012 г., когато се явява на кастинг и е одобрена за второстепенна роля в поредицата "Последното лято на Балканите 1912". Снимките са в Северна Македония, а след техния край младата актриса заминава да живее в Истанбул за постоянно. Целта й е да усъвършенства турския си език, тъй като до тогава основно говори на български. Хубавицата отсяда при роднини на своята майка, а през годините развива изключително успешна кариера. Популярността на Гюлсим толкова много нарасна през последните години, че вече близо два милиона души я следват в инстаграм.

Един от първите й големи пробиви е в сериала "Планината на сърцата", който стана номер 1 в класацията по гледаемост в южната ни съседка. Първата серия, излъчена преди време, е наблюдавана по телевизията от 2,8 милиона души. Русенката се превъплъщава в ролята на Дилек, а сериалът разказва за тримата братовчеди - Танер, Рамазан и Вейсел, и заплетени любовни истории.

Преди три години турската мегазвезда Къванч Татлъту завъртя любовна афера с българката. Тогава Гюлсим беше избрана да си партнира с любимец №1 на фенките на сериалите в мащабната продукция "Ако кралят загуби", като в сериала двамата бяха двойка. През 2022 г. българката беше обявена за най-добра актриса на Балканите.