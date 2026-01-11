Най-ухажваната красавица в „Ергенът: Любов в рая” Натали Стойчева: И бисексуалните жени имаме право на мъж, деца и семейство

Натали Стойчева беше най-ухажваната участничка в „Ергенът: Любов рая” и до самия финал се колебаеше на кого да пристане – дали на Орлин, или на Тихомир. В крайна сметка красавицата избра кметския син и днес не съжалява за решението си. Двамата с чаровния принц на Монтана живеят заедно в София и връзката им се развива по мед и масло.

Репортер на „Уикенд” се свърза с 22-годишната студентка по педагогика и я разпита подробно за двата й месеца, прекарани в романтичното риалити на Би Ти Ви. Зададе й обаче и куп лични въпроси, включително и такива, касаещи насилието в семейството й и нейната нескрита бисексуалност.

- Натали, с кметския син Орлин станахте двойка в „Ергенът: Любов в рая”. Днес все още ли сте заедно?

- Да, двойка сме си с Орлин. Живеем под един покрив, обичаме се и всичко при нас е наред. Той ме запозна с родителите си, а и аз него с майка ми, която страшно го хареса. Близките ни подкрепят за отношенията ни и се разбират много добре помежду си. Цялото семейството празнувахме заедно Коледа. Изкарахме страхотно празниците!

- С Орлин планувате ли сватба?

- (Смее се.) Много хора ни задават този въпрос, но ние не бързаме. Доскоро нямахме възможност да излезем заедно от вкъщи и да дадем гласност на връзката си, защото трябваше да изчакаме да бъде излъчен и последният епизод на „Ергенът: Любов в рая”, както е по договор. Живеем в София, но на Орлин често му се налага да пътува до Монтана и обратно заради работни ангажименти.

- Кога ви беше най-трудно в „Ергенът: Любов в рая”?

- Когато знаеш защо правиш определени стъпки, но виждаш масово неодобрение от хората около теб, няма как да не ти е трудно. Деляхме една къща с другите участници, седяхме заедно на маса и имахме някакви общи преживявания, но нямах подкрепа от никой от тях. В предаването бях без най-близките си, които можеха да ми дадат съвет и да са ми опора. Просто трябваше да намеря сили в себе си и да взема най-доброто решение за мен самата. Признавам, че изобщо не ми беше бесно. В крайна сметка успях, защото съм много осъзната личност въпреки своята 22-годишна възраст.

- Има ли участници от романтичното риалити, с които не желаете да контактувате в реалния живот?

- Не бих казала, че някой от тях е успял да ме огорчи или обиди така, че да не искам да го виждам и да си говоря с него. Не тая лоши чувства към никого. С всеки мога да си кажа „здравей” и да изпием по едно кафе.

- Защо много от девойките в „Ергенът: Любов в рая” не бяха настроени приятелски към вас?

- Една от причините е, че беше сформиран кръг от момичета, които са участвали и в други сезони на „Ергенът”. Те са имали общи преживявания преди, а аз участвах за първи път в подобен формат. Когато тарторът на дадена група не те харесва, това определено влияе на другите - те се притесняват да не бъдат отлъчени. Не съжалявам, че не съм се вписала в компанията. Имала съм много изпитания в живота, които са ме научили, че не винаги неодобрението на хората срещу теб се дължи на твоя грешка. Някои просто нямат смелостта да бъдат себе си и да направят нещата, които ти правиш. Възможно е с мисленето и поведението ми да съм провокирала комплексите на някои от другите участнички.

- В „Ергенът: Любов в рая” се колебаехте кого да изберете - Орлин или Тихомир. С последния в какви отношения сте днес?

- След края на формата не сме се търсили. Единствено се видяхме на финалното парти на „Ергенът: Любов в рая”. Там си казахме само „здравей” и „довиждане”. Тихомир си говореше много повече с Орлин. Надявам се да открие момиче, което да го цени, а преживяното в предаването да не остане като нещо негативно в съзнанието му. Дано да си даде сметка, че Орлин е по-доброто за мен и че така в крайна сметка е трябвало да се случат нещата.

- Какви са настоящите ви ангажименти?

- Приоритет ми е образованието. Уча педагогика в СУ, в I-ви курс съм. Паралелно със следването отделям време и за влогърство. Част от ръководното звено съм на шахматен клуб „Великова”. Там наблягаме на различни събития, организираме и много детски лагери. Също така съм и помощник-треньор.

- От колко годишна работите?

- От 13-годишна. Навремето помагах на най-добрия ми приятел в семейния им бизнес. Забърквах бои за картини под номера. След това съм работила като сервитьорка, барманка, хостеса, организаторка на събития, модел... Била съм и танцьорка. Винаги съм държала сама да си изкарвам парите и работата ми да ми доставя удоволствие. Гордея се със себе си, че съм се справяла с много неща.

- Откога не живеете с родителите си?

- Преди да навърша пълнолетие, се изнесох от вкъщи, но майка ми винаги е била наясно къде съм и с кого съм. Знаела, че имам покрив над главата и не гладувам. Гаджето, заради което се отделих от родителското тяло, ми изневери впоследствие с моя приятелка и така приключиха нашите отношения.

- В какви отношения сте с баща ви? Простила ли сте му, че преди години е малтретирал майка ви пред вас?

- С него си контактувам два-три пъти в годината, за да го чуя как е. От доста време се грижа сама за себе си, което ме е поотдалечило от родителите ми. Не съм живяла с баща ми и не го чувствам толкова близък, както е при другите деца спрямо татковците им. Възможно е и насилието, на което съм ставала свидетел, да ми е повлияло. Важното е, че накрая разбрах, че трябва да приема осъзнато станалото и да продължа напред. Никога не съм позволявала да съм жертва на физическа агресия и по никакъв начин не я одобрявам и извинявам.

- Това, че сте бисексуална, притеснява ли близките и приятелите ви?

- Може би в България не всички хора разбират, че конкретната сексуалност те прави различен и че дори бисексуалната жена има правото да избере да има мъж до себе си, деца и пълноценно семейство. Някои бисексуални си избират половинка от своя пол, но моят избор никога не е бил повлияван от сексуалността ми. Сериозните връзки в живота ми винаги са били с мъже.

- Имате ли някакви корекции по себе си?

- Случвало се е да си поставя хиалурон в устата. Причината е била естетична - като малка съм си разбивала долната устна и ми беше леко деформирана, което ми създаде комплекс. Винаги съм предпочитала други процедури - масажи, хидратации и т.н., които помагат да се поддържа естествената красота.

- Спортувате ли? Спазвате ли диети?

- Докато се занимавах редовно с танци, имах възможност да си хапвам каквото и когато си пожелая. Спазвах хранителни режими единствено преди участие в конкурс или снимки, защото исках много нисък процент мазнини в тялото. В момента не се лишавам от абсолютно нищо и съм окей с фигурата си.

- Как се виждате след 10 години?

- Най-вероятно и тогава ще се занимавам с доста неща. Надявам се да имам щастливо семейство, уютен дом и две деца – момиче и момче. Дано да стана добър учител или човек, който развива образователната система в България.