Българска „Плейбой“ корица взриви ефира на „Аталанта“ – италианците полудяха! (Секси снимки)

Петя Богданова е новото секси лице на „Аталанта“. Еротичната моделка стана водеща в клубната телевизия на титулувания италиански футболен отбор преди броени дни.

„Гледаме в ефир мачовете, в които играе „Аталанта“, на живо и коментираме заедно с гости в студиото. Другият водещ се казва Патрицио Романо. Също така има директна линия, в която зрителите могат да се включват и да коментират, а аз чета техните съобщения“, сподели пред „България Днес“ единствената българка, която е позирала за френския „Плейбой“ два пъти в рамките на половин година. Тя е била корица на италианското и немското издание на легендарното списание, а наскоро украси и първа страница на RHM в Сингапур.

Преди да приеме новото предизвикателство, Петя изкара два месеца в сръбския „Биг Брадър“.

„Беше като затвор — позволяваха ни да спим само от 6 до 10, нямахме храна, а хигиената беше под всякаква критика“, разказа за преживяванията си в риалити предаването Петя, която бе жури на конкурса за красота „Мис Свят Италия“ за район Ломбардия.

Петя живее в Италия и там се прочу като актриса, водеща и модел. В „Ботуша“ българката е водеща в телевизията на Силвио Берлускони „Медиасет“. Богданова проби и като италианския Цитиридис, ставайки шоугърл в най-гледаното вечерно шоу по италианската телевизия „Телеломбардия“ – „Бива Антена 3“.

Над един милион зрители са гледали моделката в кината в най-касовия български филм за последните десетилетия „Гунди – Легенда за любовта“.