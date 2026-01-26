Bанга спасява Аня Пенчева от ослепяване! (+Още истински истории)

Bанга спасява Аня Пенчева от ослепяване. Всичко започва покрай съвместни представления с Емилия Радева в Младежкия театър в София преди години. След една от постановките двете се разгримират с дегримьор, който се оказва престоял и възпалява очите им.

Моето беше много силно, болките – невероятни, имах чувството, че ще ослепея. Заведоха ме в ИСУЛ, намазаха ми очите с мехлем, но цяла нощ стенах от болка. На сутринта с Нешка Робева звъннахме на Ванга по телефона и преди още да й известим за какво я търсим, тя каза: „Веднага да отиде при д-р Балабанова, тя я чака", споделя преживелиците си Аня Пенчева пред Жени Костадинова, която по-късно ще разкаже историята й в книгата си „Пророчествата на Ванга".

"Сашо Диков, който е абсолютен неверник и с Нешка все се опитвахме да го убедим в способностите на Ванга, сега се замисли. "Ами къде, вика, да я търсим тази Балабанова", продължава с перипетиите си актрисата, която е жури на най-новия телевизионен риалити формат „Вече играеш... Стоичков".

Тогавашната половинка на Пенчева се сеща да отвори телефонния указател и открива телефон под името на доц. д-р Констанца Балабанова. Веднага позвънява, a лекарката нарежда: "Идвайте, чакам ви".

„Отидохме. Попитахме знае ли кой ни праща - все пак за първи път се виждахме. Тя се усмихна и каза: "Знам - Ванга". Сашо, недоумяващ, вика: Ама как така, откъде знаете?". „Ами, знам казва тя, усещах. Нещо ме караше да стоя до телефона, защото ще звънне. Не сте първият случай", претворява събитията Пенчева.

Докторката отвежда актрисата и мъжа й в кабинета си в Окръжна болница, пише „България Днес“.

"Сложи ме да легна на един диван и цял ден и цял нощ бдя край мен. И ме спаси. Но излекуването на очите си дължах преди всичко на Ванга, защото без нейния съвет нямаше да попадна точно на тази изключителна специалистка", не крие радостта си майката на Петя Дикова.

През 1991 г. Аня Пенчева отново се сблъсква с тежък здравословен проблем. „Прогнозата беше много лоша. Драматуржката от Народния театър един ден извикала Емануела Шкодрева и й казала: "Ани е много болна, заминава на операция в Германия, ти трябва да поемеш нейните роли". В това време проф. Чирков вече ми бе уредил да замина на операция на главата в Германия, която щеше да ми направи безплатно негов приятел българин - проф. Ботев", разкрива Аня Пенчева. Два дни преди да отпътува, Пенчева пали колата и отива при Ванга, без да има уговорена среща. Отчайва се, като вижда безкрайната опашка и палатковия лагер пред дома й.

„Ванга излезе навън седна на пейката и извика високо: "Я тая, артистката да дойде". Застанах пред Ванга и тя: „Къде си тръгнала? У Германия да ти отварят главъта... Главъта да ти отварят и да не знаят за какво я отварят. И само дет ке идеш, нищо нема да стане. Нищо! Тука да стоиш, деца да раждаш", споделя наставленията на петричката пророчица участничката в „Денсинг старс“ и „ВИП брадър". Въпреки това Пенчева се качва обратно в колата и решава: "Ванга може да говори каквото си иска, но аз трябва да отида на операция, бяха настъпили чисто физически изменения и пред мен стоеше въпросът дали ще мога да продължа да се занимавам с професията си".

Тогавашната любима на Сашо Диков лети до Мюнхен със сестра си, а там остава като гръмната, след като от болницата й казват, че проф. Ботев е паднал предишния ден с колелото и си е счупил ръката, затова операцията пропада.

"Аз онемях! А като погледнах широко отворените очи на сестра ми, изпаднах в див, истеричен смях. През целия път в самолета й разказвах за срещата с Ванга. Дадох си сметка, че повечето неща, които до този момент ми бе казвала Ванга, са били житейски уроци, наставления, и аз съм ги приемала повече като майчински съвет, отколкото като пророчества", посочва Аня Пенчева.

Две години по-късно актрисата отново посещава Ванга да я попита дали ще има отново дете.

„Беше ми казала, че още ще раждам, а нещо не се получаваше. Каза ми: "Ке родиш, не бой се". А като родих, рекла на моята приятелка Кети: "Син има“.

След края на брака си със Сашо Диков Аня Пенчева открива отново любовта в лицето си Ивайло Караньотов, на когото ражда момче Ангел.