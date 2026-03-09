Към звездите в Холивуд: Антон Порязков се цани за роля с Джеймс Бонд! https://hotarena.net/laifstail/kam-zvezdite-v-holivud-anton-poryazkov-se-cani-za-rolya-s-dzheyms-bond HotArena.net

Актьорът Антон Порязов продължава да прави сериозни крачки към голямото кино. За първи път пред „България Днес" той разкри, че е бил на кастинг за няколко мащабни международни продукции на едни от най-известните режисьори в света.

Сред тях е новият филм на носителя на "Оскар" Деймиън Шазел режисьорът на филмите „Ла Ла Ленд", „Бабилон“, „Първият човек“ и „Уиплаш“. По предварителна информация в новия проект ще участват холивудски звезди, сред които са бившият кечист и настоящ актьор Дейв Батиста, последният Джеймс Бонд Даниел Крейг, и любимият на дамите артист Килиън Мърфи от хитовия сериал „Пийки Блайндърс“.

„Имах кастинг от агента ми в Англия за новия филм на Деймиън Шазел. Записвах го суперекспедитивно и беше много, много интересно“, разказва Порязов за вестника.

Антон е бил поканен и на кастинг за новия филм „Килинг Сатоши“, режисиран от Дъг Лаймън създателя на хитове като „Самоличността на Борн“, „Мистър и мисис Смит“ и „Едж ъф Тумороу“. Кастинг директор на проекта е Дикси Часай, която стои зад кастинга на филмите „Дюн: Част втора" и „Пуър Тингс".

Третият голям шанс за българския актьор е филмът „Вива ла Маднес“, режисиран от прочутия британски режисьор Гай Ричи. Кастинг директор там е Дан Хъбард, работил по продукции като „Капитан Филипс“, „Хелбой“ и „Джентълмените“.

Актьорът обаче все още очаква резултатите от кастингите.

„Нямам информация още от нито една от продукциите", казва той с усмивка.

Освен тези три проекта Порязов вече е имал впечатляващ кастинг и за холивудската продукция "Мейдей", в която участват Райън Рейнолдс и Кенет Брана. Режисьор на филма е Джонатан Голдстийн.

Кастингът беше сцена с Райън Рейнолдс. „Трябваше да играя главния злодей и да го измъчвам и разпитвам“, разкрива актьорът. Впоследствие Порязов разбира, че във филма ще участва и българската актриса Мария Бакалова.

"Не го спечелих, но видях, че Мария Бакалова ще участва в този филм“, казва той.

Тони гледа на подобни възможности като на огромна крачка напред: „Малко актьори могат да стигнат до такива кастинги и до такива продукции“.

Дали българският актьор ще се появи на екран редом до звезди като Даниел Крейг и Килиън Мърфи, предстои да разберем. Засега Антон Порязов очаква новини от трите големи продукции, които могат да се окажат решаваща крачка към световното кино и огромно признание за таланта на нашето момче. Желаем му успех!

Още тази сряда зрителите ще могат да гледат Антон Порязов на сцената на Общинския културен институт „Красно село“ в София в постановката „Напразни усилия за любовта“. Актьорът с голям талант и още по-голямо сърце организира екскурзия до столицата за децата от дома за сираци в Карлово, която е финансирана от продажбите на неговата стихосбирка „Из душата на едно момче“, а средствата от билетите за спектакъла отново ще бъдат дарени за малчуганите.