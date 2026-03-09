След тежката ДРАМА: Росица Пейчева стана баба 2 години след като роди (СНИМКИ)

Hародната певица Росица Пейчева стана баба, след като преди почти 2 години роди за трети път. В последните минути на 2 март дъщеря й Мироана прегърна първородното си дете – момиченце, което с щастливия татко кръстиха Лора.

„Плача неистово... Не намирам думи повече - велико щастие е да даде Господ живот, да видиш децата на своите деца!", сподели народната певица, след като отправи благопожелания към внучката си и родителите й.

Раждането на първо внуче е поредното щастливо събитие в живота на Росица Пейчева в последното малко повече от десетилетие. От толкова време народната певица е с втория си съпруг Николай. Откакто го срещна, Росица най-после се радва на любов, спокойствие и щастие, след като с години живя в насилие и страх, за което разкри самата тя преди време, пише „Минаха години“.

Народната певица търпяла нещастието и тормоза, които преобладавали по време на брака й с Милко Узунски - бивш барабанист на Виевската фолкгрупа. Той се самоуби през март, 2014 г., като се обеси в парк в Пловдив, с което шокира роднини и колеги. Малко след трагедията, провокирана от прокрадващи се грозни слухове, Росица Пейчева разкри, че още през 2006 г. ce развела с бащата на двете си големи деца Мироана и Димитър. Причина за разлъката била злоупотребата с алкохол, преминаваща в домашно насилие. Години по-късно, когато на 50 години обяви, че е бременна от втория си съпруг Николай, Росица Пейчева отново понесе солидна доза критика, даже жлъч. Мнозина я упрекнаха, че е решила да стане майка отново на тази възраст. Наранена от хапливите коментари, народната певица за пореден път сподели своята истина. Тя говори и за третата си бременност, и за трудния живот, който търпяла с години.

„На първо място да изчистя душата си, както ме е учила покойната ми баба Дафина, майка на татко Митко, родила почти едновременно с майка си, т.е. прабаба ми. Явно съм нейна достойна наследничка", започна Росица през февруари 2024 г. дългия си разказ пак в социалната мрежа. Тази трета бременност, каза певицата тогава, е по-различна от предишните две. Радостта, че ще има деца периодично била помрачавана от скандали и изблици на насилие. Първият шамар в живота ми не беше нито от мама, нито от татко, а от бащата на децата ми, и то точно в 5-ия месец на първата ми бременност. След вечеря измих чиниите, седнах, защото натрупах албумин в краката, но не бях забърсала масата, това беше „поводът", за това беше "заслуженото"... Излишно е да казвам, израснала съм в прекрасно семейство, без насилие и подобни ситуации, каква рана зейна в душата ми", разказа певицата.

Тя не посмяла да се оплаче дори на родителите си, които и без това не одобрявали брака й, защото била трета поред съпруга. Все още твърде млада и вече бременна, Росица помислила, че с мъжа й могат да продължат заедно. „Поддадох се на младостта, една 19-годишна наивница и съжалителна към предлагащата й се тогава любов, че е изстрадал от предишните бракове, това е!... Този „шамар“ продължи да се случва 22 години и не само "той"... Нито аз, нито рожбичките ми гъкнаха някъде, защото за голямо съжаление имаше и за тях", разказа Росица. Тя не искала децата й да живеят, отделени от баща си.

Освен това, певицата не виждала как може да продължи с развод. Тогава тя не си представяла, че може да има друг живот, кариера, камо ли мъж. Търсела спасение в работата. Росица работела на 4 места - учител в гимназията, продавачка в книжарницата, която с мъжа й имали, вечерите пък водила уроци по пеене на деца в читалище или ходела по участия с оркестъра, с който се изявявала. Освен това, Росица била и студентка, майка, съпруга, домакиня.

Певицата се развела с бащата на двете си големи деца, но продължила да живее с него още 8 години. Той все обещавал да се промени, извинявал се и тя му давала нови шансове. Певицата търпяла през годините и изневерите на покойния си бивш съпруг. И така до решението му да отнеме живота си.

След време Росица и децата й се съвзеха от трагедията и продължиха напред. Господ, убедена е Росица Пейчева, й изпратил втори шанс в любовта с мъж, който да я обича, обгрижва и подкрепя. Дарил ги и с трето дете. Росица и съпругът й Николай били много изненадани. Съвсем не очаквали. Нямали и планове за общо дете. И заради възрастта си, и защото тя вече имала две, а той - едно от своя първи брак.

Росица и Николай и за миг не се поколебали дали да имат общо дете, въпреки критиката, породена от хорските предразсъдъци. „Животът за мен е едно exo - това, което даваш, то се връща при теб, а това, което виждаш в другите, съществува и в теб", споделяла е певицата. Тя разбрала, че е бременна, след като си направила тест. А до решението да си купи такъв, стигнала, след като дни наред се чувствала странно.

Първоначално помислила, че е от т.нар. „критическа възраст", но едно вътрешно чувство, както е споделяла, я насочвало към мисълта, че е бременна. Когато видяла позитивния резултат на теста, Росица била завладяна от смесени емоции и се разплакала. Със сълзи на очи посрещнал новината и таткото Николай, когато Росица му я съобщила на видеоразговор.

„Детенцето ни е Дар Божий", казвала е певицата. Големите й деца реагирали положително. Мироана силно я подкрепяла от самото начало и се радвала. И Димитър бил щастлив, но и малко притеснен как ще се отрази бременността на здравословното състояние на майка му, той като е с оперирана лява тазобедрена става.

Днес те са щастливи кака и батко и много помагат в грижите за малкия си брат. За щастие Росица имаше лека бременност, въпреки очакванията на мнозина, че на 50 ще е по-трудно. Тя роди сина си Георги на 14 май, 2024 г.

Разликата във възрастта между него и племенницата му Лора, внучката на певицата, ще е близо две години. Младата майка Мироана, която се омъжи миналата година, скоро ще празнува 31-вия си рожден ден, а брат й Димитър е по-малък от нея.