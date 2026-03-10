Мис България с шокиращи признания: Събличах се по бански срещу 70 лева

Шокиращи разкрития направи Мис България Венцислава Тафкова за кариерата си на модел. Пловдивската красавица бе гост в онлайн предаване, където открито говори за проблемите в бранша, както и какво я е подтикнало изцяло да смени ракурса и от модния подиум да се прехвърли на музикалния.

„Ходила съм на ревю за 50 лева, в което съм представяла колекции на големи брандове, например. А ако искаш да вземеш с 20 лева повече, ти казват да свалиш още 2 килограма, за да се съблечеш по бански. Да, срещу 70 лева те снимат по бански, а срещу повече нули – гола“, разкри най-красивата българка за 2020 г.

И допълни: „Това за мен е подигравка. Не подценявам парите, но истината е, че за 10 часа на ден ангажимент, хонорарът ти от 50 лв. се изпарява в транспортни разходи, храна и кафета. Благодарение на моето семейство на мен не ми се е налагало да го правя от финансова гледна точка. Но много от моделите разчитат на тези средства, срещу които те трябва да дадат всичко от себе си, да изглеждат перфектно, да гладуват и тренират нонстоп. И накрая им лепват етикет „ПЛАТЕНА“ само защото са с професия „модел“.

„Истината е, че в Дубай ми се радваха повече, когато разбраха, че съм Мис България, отколкото у нас“, откровена до болка е Тафкова.

Това е и една от причините Венцислава смени изцяло попрището, ориентирайки се към музикалната сцена. „В кариерата си на модел аз достигнах своя връх, когато през 2020 станах Мис на държавата“, признава красавицата, която вече гони други върхове. Този месец предстои излизането на клипа към новата й песен, съобщи самата тя и не скри вълнението си от новия етап в живота си.