Бесте Сабри придружава Айкут в съда! Бившият на Мика Стоичкова иска права над детето им

Бесте Сабри придружи любимия си мъж Айкут Рамадан в Софийския районен съд. Отговор на въпроса какво правят Бесте и Айкут Рамадан в съда се оказа доста интересен. Наши източници от районния съд разкриха пред „България Днес", че Бесте придружава годеника си, защото в момента тече дело между него и бившата му половинка Михаела, която е дъщеря на Христо Стоичков.

Турчинът и Михаела, която е по-известна като Мика, нямаха брак, но имат дъщеричка Миа. В момента в Софийския районен съд тече дело за разпределяне на родителските правата върху Миа между Мика и Айкут. Процесът е закрит, защото детенцето е малко, а най-вероятно ще бъдат изнесени подробности от личния живот както на малката Миа, така и на майка й и татко й.

Скоро предстои да стане ясно дали Айкут и Мика ще се разберат цивилизовано или ще има съдебна сага. Каквото и да става, Айкут очевидно може да разчита на подкрепата на Бесте Сабри.

Бесте, която е едно от най-харесваните и коментираните лица на Би Ти Ви, отмъкна мъжа на Мика и сега двамата с Айкут са щастливо сгодени. В момента телевизионната водеща е в отпуск, но съвсем скоро може да се завърне на екран.

Дали бившата репортерка отново ще е водеща на "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви, не е ясно. Не е ясно също така дали красивата журналистка ще остане в България, или ще замине с любимия мъж отвъд океана.